Inhaltsverzeichnis

Wann und wo findet das Elmayer-Kränzchen statt?

Das Elmayer Kränzchen findet alljährlich am Faschingsdienstag in der Wiener Hofburg statt. 2024 fällt der Faschingsdienstag auf den 13. Februar. Anders als bei den meisten Bälle, deren Einlasszeit in der Regel bei 20.00 Uhr liegt, öffnet die Hofburg beim Elmayer-Kränzchen bereits um 17.00 Uhr ihre Pforten. Um 18.00 Uhr findet sodann die Eröffnung statt. Entsprechend der frühen Beginnzeit endet die Veranstaltung auch schon um 24.00 Uhr.

Preise: Wie viel kostet das Ticket fürs Elmayer-Kränzchen?

Der Kartenvorverkauf startet im Dezember direkt in der Tanzschule Elmayer, 1010 Wien, Bräunerstraße 13. Reguläre Tickets gibt es ab 130 Euro, Karten für Schüler, Schülerinnen und Studierende bis 27 Jahre ab 40 Euro. Wer die Eintrittskarte erst am Ballabend erwirbt, muss einen Aufpreis von 40 Euro in Kauf nehmen. Die Preise für einen Tischplatz bewegen sich zwischen 30 und 220 Euro. Anfragen telefonisch unter +43 1 512 71 97 oder per E-Mail an office@elmayer.at.

Dresscode: Was trägt man am Elmayer-Kränzchen?

Damen tragen zum Elmayer-Kränzchen ein langes Ballkleid, Herren dürfen zwischen Frack, Smoking und einem schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Masche wählen. Auch eine Uniform darf getragen werden.

Welche Tanzschule macht die Eröffnung?

Für die Organisation ebenso wie für die Eröffnung des Elmayer-Kränzchens zeichnet - wie könnte es auch anders sein? - die Tanzschule Elmayer verantwortlich. Das Jungdamen- und Jungherrenkommitee der Tanzschule Elmayer, dessen Leitung Peter Leitner über hat, darf sich als eines der größten Eröffnungskomitees Österreichs rühmen. Die Choreographie wird von der Tanzschule Elmayer erarbeitet. Die Tanzschule Elmayer wurde am 19. November 1919 von Willy Elmayer in den ehemaligen Stallungen des Palais Pallavicini eröffnet. Nach wie vor dort angesiedelt, gibt heute Thomas Schäfer-Elmayer den - wohlgemerkt guten - Ton an. Hier lernt man nämlich nicht nur die traditionellen Tänze, sondern auch die Etikette.

Wie wird man Debütant:in?

Wer das Elmayer-Kränzchen eröffnen möchte, muss an einem Vortanzen teilnehmen. Dieses findet Mitte Dezember statt, gefolgt von den Ballproben ab Anfang Jänner. Für das Vortanzen empfohlen wird ein Linkswalzertraining, wie es die Tanzschule anbietet. Die Kenntnisse von Rechts- und Linkswalzer sind für die Teilnahme an der Eröffnung Voraussetzung. Die Anmeldung zur Eröffnung des Elmayer-Kränzchens ist ausschließlich für Kursteilnehmer der Tanzschule Elmayer möglich. Sie erfolgt im Foyer in der Bräunerstraße 13.

Eine kurze Geschichte des Elmayer-Kränzchens

Als Willy Elmayer im Jahr 1920, fünf Monate nach der Eröffnung seines "Privaten Tanzinstitutes", zu einem ersten kleinen Ball einlud, gab er diesem den Namen Elmayer-Kränzchen. Seit 1989 findet das Kränzchen in der Wiener Hofburg statt und dient vor allem der Unterstützung karitativer Projekte. 2023 ging je ein Spendenscheck an die Leitung des Hauses der Barmherzigkeit und an den Pfarrer von St. Barbara zur Unterstützung des Kaufs und Transports medizinischer Hilfsgüter für die Ukraine in der Gesamthöhe von 40.000 Euro.