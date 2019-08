Prinzessin Diana legte ein Geständnis ab, als sie gefragt wurde, ob sie Königin werden wollen würde.

THEMEN:

Man kann sich den Rechten und Pflichten nicht entziehen, wenn man Teil der royalen Familie ist. Die Thronfolge ist ein fester Bestandteil, wenn es um die Absicherung der Monarchie geht.

Prinzessin Diana: "Wie ein Schwert in meinem Herzen"

Eine schwere Last

Eduard VIII., verzichtete 1936 auf den Thron, nachdem er elf Monate König war. Eine Entscheidung, die sein Leben maßgeblich beeinflussen sollte. Grund für die kurze Regentschaft war "diese Frau", wie seine Mutter Queen Mary die Geliebte ihres Sohnes, Wallis Simpson, nannte. "Es ist mir unmöglich, die schwere Last der Verantwortung zu tragen und meine Pflichten als König zu erfüllen ohne die Hilfe und Unterstützung der Frau, die ich liebe", so Eduard bei seiner Abdankung.



» Nein, ich möchte keine Königin werden «

Eine schwere Last, die auch Prinzessin Diana sorgte. In einem Interview erläuterte Diana damals, dass sie von den royalen Pflichten, die sie als Prinzessin von Wales wahrnehmen müsse, nicht abgeschreckt sei. Anders sähe es aber aus, wenn es um die Verantwortung ginge, die man als Königin zu tragen haben. Vom Journalisten auf die Frage angesprochen, ob sie sich vorstellen könne, Königin zu sein, antwortete die Ehefrau von Prinz Charles: "Nein. Ich sehe mich nicht als Königin dieses Landes." Diese Rolle sei ihr nie in den Sinn gekommen.

Diana - "Königin der Herzen"

Vielmehr sah sich die 1997 verstorbene Prinzessin als "Königin der Herzen" - "Ich möchte in den Herzen der Bevölkerung sein", erklärte sie im Interview.

Ein Wunsch, der sich für Diana Frances Spencer erfüllte. Bis heute.

Lesen Sie auch: Affären, Freunde und Bekannte - Prinzessin Diana & ihre Männer

© EPA / AFP Beim Volk beliebt - Prinzessin Diana

Im Video: Diese Gehälter zahlen die Royals

© Video: News.at

Prinz William: Sein letztes Gespräch mit seiner Mutter Diana

Diana: Die Biographie gibt es hier*

Lady Diana - Opfer der Medien gibt es hier*

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommt news.at von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.