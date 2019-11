Die TV-Moderatorin Anne Will (53) und die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel (52) haben ihre Partnerschaft offiziell beendet.

"Wir haben uns getrennt", hieß es in einer der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorliegenden Erklärung der beiden Frauen. "Weiteres werden wir hierzu nicht erklären und bitten, unsere Privatsphäre zu achten."

© imago stock&people Anne Will (re.) und Miram Meckel

Unterzeichnet sind die Sätze mit beiden Namen: Anne Will und Miriam Meckel. Die ARD-Talkerin und die Verlegerin des Magazins "Ada" galten seit Jahren als prominentes lesbisches Paar. 2007 machten sie die Verbindung bekannt, vor drei Jahren sagten Will und Meckel Ja zu einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

Ihre Beziehung hielten sie lange geheim

Der offizielle Beginn ihrer Beziehung war eine kleine Sensation: Jahrelang hatten sie ihre Liebe geheim gehalten. Auf Gerüchte angesprochen, betonten Will und Meckel stets, dass es nur eine „gute Freundschaft“ sei. Bis 2007.

© imago images/Raimund Müller

Für ihr Coming-out wählten sie nicht irgendeinen Ort. „Ja, wir sind ein Paar“, sagte Anne Will bei der Verleihung des Preises für Verständigung und Toleranz in Berlin gegenüber "Bild am Sonntag". Trennungsgerüchte gab es währen ihrer Partnerschaft immer wieder mal. Mit ihrem Statement machten die beiden es nun offiziell.