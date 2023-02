Inhaltsverzeichnis:

© News.at Ebner's Waldhof am Fuschlsee besteht aus verschiedenen Gebäuden

Ebner's Waldhof am See: Infos und Kontakt

Adresse: Seestraße 30, 5330 Fuschl am See, Salzkammergut, Salzburg

Seestraße 30, 5330 Fuschl am See, Salzkammergut, Salzburg Telefon: 06226 8264

06226 8264 E-Mail: info@ebners-waldhof.at

info@ebners-waldhof.at Website: ebners-waldhof.at

ebners-waldhof.at Zimmer: 124 Zimmer und Suiten

124 Zimmer und Suiten Preise: ab 179 Euro (Einzelzimmer) bis 1113 Euro pro Person und Nacht (3-Zimmer-Ansitz-Suite) (Stand Februar 2023)

ab 179 Euro (Einzelzimmer) bis 1113 Euro pro Person und Nacht (3-Zimmer-Ansitz-Suite) (Stand Februar 2023) Inhaber: Familie Ebner (in 3. Generation)

Familie Ebner (in 3. Generation) Webcam

© News.at Blick vom Balkon des Ebner's Waldhof

Wofür ist das Ebner's Waldhof am See bekannt?

Das Ebner’s Waldhof am See liegt in traumhafter Lage direkt am schönen Fuschlsee im Salzkammergut. Es hat einen eigenen Strand und die meisten Zimmern bieten einen schönen Blick über den See.

© Ebner's Waldhof Das Ebner's Waldhof am See mit eigenem Strand lädt zum Stand-Up-Paddeln ein

Das Ebner’s Waldhof ist ein über die Jahre gewachsenes, großes, luxuriöses Vier-Stern-Plus Hotel, bestehend aus verschiedenen Häusern (Stammhaus, Ansitz, Villa und Garni Haus Sonnleitn) das alles zu bieten hat, was man für eine gelungene Erholung brauchen könnte. Angefangen von einem Spa- und Wellnessbereich über Massage-Angebote, Aktivitäten-Angebote, Kinderbetreuung, Indoor- und Outdoor-Pools bis zu einem schmackhaften Frühstücks-Buffet, gesund bis deftigem Nachmittags-Angebot und exquisitem Abendmenü (für Kinder gibt es eine eigene Kinderkarte mit Highlights wie den beliebten Kartoffel-“Smileys”).

© Ebner's Waldhof Pool im Ebner's Waldhof am See

Das Ebner’s Waldhof ist kein reines Kinderhotel, Kinder sind aber willkommen und finden ein großzügiges Angebot (von Kinderbetreuung über einen Abenteuerspielplatz inklusive Tubing-Bahn, Alpakas, Pferde oder im Winter eine Rodelbahn mit Zauberteppich und zahlreichen Fahrgeräten), es ist auch kein reines Sport-Hotel, hat aber auch für aktive Urlauber:innen viel zu bieten (viele Wandermöglichkeiten in der Umgebung, eine eigene Rodelbahn mit Lift im Sommer, Tennisplätze, Golfanlage, Fitnessraum, Boulderraum...), ist kein reines Wellness-Hotel, hat aber auch für Ruhesuchende ein umfangreiches Angebot.

© Ebner's Waldhof Der Spa-Bereich im Ebner's Waldhof am See

Ebenfalls ist es möglich, den Spa-Bereich als Day Spa um 89 Euro in Anspruch zu nehmen, ohne in dem Hotel zu nächtigen. Day-Spa-Angebote beinhalten auch eine Teilnahme am Frühstücks- sowie Nachmittags-Buffet. Auch ein Day-Spa mit einer Übernachtung ist möglich, ebenso gibt es die Möglichkeit des After-Work-Spas, für 59 Euro pro Person, das den Eintritt von 16 bis 21 Uhr ermöglicht.

© Ebner's Waldhof Waldhof Alm des Ebner's Waldhof am See

Link: Das umfangreiche Wochenprogramm des Ebner's Waldhof

© News.at Der Fuschlsee

Ebner's Waldhof am See: Die Lage

Das Ebner’s Waldhof am See liegt direkt am Fuschlsee und direkt im Ort Fuschl am See. Einen ca. zehnminütigen Spaziergang entfernt befindet sich die Red Bull-Zentrale mit der bekannten Statue der ins Wasser laufenden Bullen. Auch ist der Hausberg von Fuschl, der Schober mit dem prägnanten Frauenkopf, direkt vom Hotel aus erwanderbar. Das Hotel ist von Salzburg aus mit einem Taxi-Shuttle (wird vom Hotel gebucht ,wenn gewünscht) gemütlich in ca. 30 Minuten zu erreichen oder mit dem Bus Nummer 150 direkt vom Salzburger Hauptbahnhof bis Fuschl Ortsmitte (die Fahrt dauert ca. 45 Minuten und dann sind es wenige Minuten zu Fuß zum Hotel).

Essen und Trinken im Ebner's Waldhof am See

© News.at Die Gütl Stub'n des Ebner's Waldhof: Hier wird gegessen

Im Ebner’s Waldhof wird in der sogenannten Gütl Stub'n gefrühstückt, nachmittags (von 13 bis 16 Uhr) gejausnet bzw. Kaffee getrunken und ab 18 Uhr diniert. In der See-Bar gibt es zudem in gemütlicher Atmosphäre Drinks und kleine Snacks sowie Kuchen - alles mit Blick auf den Fuschlsee.

© Ebner's Waldhof Ebner's Waldhof am See: Das Frühstücksbuffet

Zum Frühstück gibt es ein reichhaltiges Buffet mit verschiedenem Gebäck bis zu selbstgebackenem Brot, verschiedenen Ei-Gerichten, Gemüste, Obst, Müsli, Wurst und Käse sowie deftiges wie Würstchen bis zu süßen Speisen. Zu Mittag bzw. nachmittags werden meist zwei warme Speisen angeboten, außerdem gibt es Kuchen-Angebot, Salate und Suppen - alles ebenfalls vom Buffet selbst zu holen. Abends gibt es ein mehrgängiges Menü inklusive Salat- und Suppenbuffet. Alles zur Kulinarik im Ebner's Waldhof gibt es hier.

© News.at Speisekarte Ebner's Waldhof am See: So sieht ein Menü am Abend aus

Ebner’s Waldhof: Zimmer und Preise

Da das Hotel über die Jahre gewachsen ist und aus verschiedenen Gebäuden besteht, sind auch die Zimmer durchaus unterschiedlich. So steht etwa im Stammhaus das Thema Wald im Vordergrund, in der Villa sieht man Parkettböden, Möbeln aus Kirschholz und warme Grüntöne, im Ansitz-Gebäude werden große Zimmer und Ansitz-Suiten mit mehreren Zimmern angeboten. Die Zimmer sind nicht immer ganz modern, was das Design betrifft, aber dennoch stets hell, schön eingerichtet und sauber. Ein absolutes Highlight sind natürlich die Balkone mit Blick auf den Fuschlsee.

Hier geht's zu einem Überblick und Plan der gesamten Anlage des Ebner's Waldhof am See.

© News.at Zimmer im Ebner's Waldhof am See

Preislich liegen die Zimmer und Suiten zwischen 179 Euro (pro Nacht und Zimmer) für ein Einzelzimmer im Stammhaus bis 1.113 Euro (pro Suite und Nacht) für eine 3-Zimmer-Ansitz-Suite (ca. 100 Quadratmeter, seeseitig mit Loggia, Kamin, Garagenplatz).

© Ebner's Waldhof Die Ansitz Suite im Ebner's Waldhof am See

Es gibt zahlreiche Angebote im Ebner’s Waldhof, darunter das Genießer Arrangement, was soviel wie “All Inclusive” bedeutet. Hier ist etwa Frühstück, Mittag- und Abendessen inkludiert, ebenso wie etwa Kinderbetreuung, ein Hüttenabend auf der Waldhof Alm, Kräuter Workshops, 3 Golf-Übungsstunden, Aktivprogramm mit Coach oder Schneeschuhe, Snowbikes und Schlitten im Winter.

© News.at Kinderbetreuungsbereich des Ebner's Waldhof am Fuschlsee

Stammgäste: Das Ebner’s Waldhof bietet auch eigene Angebote für Stammgäste, wozu man ab 35 im Hotel verbrachten Nächten zählt. Stammgäste erhalten etwa zwei Prozent Rabatt auf die Hotelrechnung, Ermäßigungen auf Spa-Behandlungen oder auf Speisen und Getränke auf der Waldhof Alm.

© News.at Ebner's Waldhof am See: Die Winterwelt bei der Waldhof Alm - mit dem Zauberteppich den Hügel hinauf, mit Schlitten oder Tubes wieder herunter

Hunde im Hotel

Die Mitnehmen von Hunden ist im Ebner's Waldhof zwar prinzipiell erlaubt , die Vierbeiner dürfen aber nicht überall hin. So sind die Tiere zwar im Stammhaus und der Villa willkommen, dürfen aber nicht in die Restaurants, an den Strand und in das Ansitz-Haus. Die Mitnahme eines Hundes kostet 25 Euro pro Tag plus 25 Euro für die Endreinigung. Da es nur bestimmte Kapazitäten gibt, ist es erforderlich, Hunde bei der Reservierung anzugeben.

© News.at Familie Ebners Wappen - Das Hotel ist in dritter Generation im Besitz der Familie

Gründung und Geschichte

Das Ebner’s Waldhof am See wurde 1958 als Frühstückspension von Elmtrude Ebner mit ihrem Sohn Herbert gegründet und seitdem kontinuierlich erweitert und ausgebaut. 1969 wurde aus der Pension ein Parkhotel mit 80 Betten, seit 1998 gibt es die zugehörige Waldhof Alm (ca. 10-15 Minuten zu Fuß den Berg hinauf) inklusive eigenem Golfplatz. Seit 2019 wird das Hotel von Daniela Kari und ihrer Schwester Stephanie Ouvrard (beide geborene Ebner) als Geschäftsleiterinnen geführt und es wird weiterhin ständig erweitert und modernisiert. Die gesamte Geschichte des Ebner's Waldhof am See gibt es hier.

© Ebner's Waldhof Ebner's Waldhof-Besitzer: Die Familie Ebner

Inhaber:innen

Das Ebner’s Waldhof ist in dritter Generation im Besitz der Familie Ebner, die das Hotel auch gegründet hat. Als Geschäftsführerinnen fungieren Daniela Kari und ihre Schwester Stephanie Ouvrad.

© News.at Ebner's Waldhof am See: Das Team

Das restliche Team des Ebner's Waldhof am See gibt es hier.

Ebner's Waldhof am See: Kritik

“Endlich daheim”, so lautet das Motto des Ebner’s Waldhof am See. Und es fühlt sich auch so an. Das Hotel hat alles, was man sich wünscht und vor allem stellt der Waldhof vieles bereit, von Rodeln im Winter bis Stand-Up-Paddles im Sommer. Das ist gerade in Zeiten der Klimakrise, in der immer mehr Menschen es vorziehen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, ein großes Plus, um das Gepäck möglichst überschaubar zu halten und dennoch alle möglichen Akvivitäten (und davon gibt es viele) nutzen zu können. Der "typische Ebner’s Waldhof-Gast" ist vermutlich kein bestimmter Urlaubstyp wie etwa "der Skifahrer", sondern jemand, der jeden Tag etwas ausprobiert - oder auch nicht, und einfach die Zeit genießt, sich treiben lässt und sich erholt - bei dem, was einem selbst gut tut. Und genau dafür eignet sich das Hotel besonders gut. Es gibt, wie erwähnt, alles, aber nichts muss sein.

© News.at "Endlich daheim": Das Motto des Ebner's Waldhof am See

Außerdem punktet das Hotel mit nettem und zuvorkommendem Personal, das stets hilfsbereit und freundlich aber dabei nie aufdringlich ist. Außerdem eignet sich das Hotel auch besonders für Familien, denen klassische Kinderhotels oftmals “zuviel” sind, denn hier werden Kinder gern gesehen und respektvoll behandelt, aber es dreht sich dennoch nicht alles nur um die Kleinen. Ein guter Mix, um Erholung für Klein - aber genauso auch Groß sicherzustellen. Der Slogan “Endlich daheim” trifft es ganz gut, nur ist es eben ein “daheim” in dem alles vielleicht ein wenig luxuriöser und mit mehr Service und Annehmlichkeiten verbunden ist.

Hier geht's zum Nachhaltigkeits-Konzept des Hotels.

© News.at Zimmer-Detail

Erfahrungsberichte

Die Erfahrungsberichte im Netz sind durchwegs gut. Die Gäste loben das Personal sowie das vielseitige und zahlreiche Angebot - und allen voran die schöne Lage am See. Bemängelt wird indes hin und wieder die verwinkelte Anlage und es nicht immer ganz einfach ist, sich zurechtzufinden sowie die nicht immer ganz modernen Zimmer.



© News.at Das Ebner's Waldhof am See

Ebner's Waldhof: Bewertungen im Netz