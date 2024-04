Duo Multicolore

Es ist ein regnerischer Tag, aber das Atelier von Cristina Fiorenza erweist sich als kleines Paralleluniversum, ein Rausch aus Farben und Formen mit Regalen und Tischen voll bizarrer Keramikobjekte und Skulpturen. „Das Licht in Wien ist an manchen Tagen immer noch schwierig für mich“, lacht sie. „Ich bin zwischen Neapel und Salerno aufgewachsen, immer mit dem Moped an der Amalfiküste unterwegs gewesen. Ich trage die Sonne und das Meer in meinem Herzen sowie die Objekte und Farben, die das Meer zu den Stränden Süditaliens zurückbringt.“

Zur Person

CRISTINA FIORENZA, geboren 1973 in Neapel, lebt seit 1998 in Wien. Sie ist Architektin, Malerin und Keramikerin. Die Preisrange ihrer Skulpturen (im Bild oben: „If I was a clay river“, 2023) liegt zwischen 3.800 und 5.500 Euro. cristinafiorenza.com

In Wien ist sie durch Zufall gelandet. Cristina Fiorenza ist Architektin, Künstlerin und Keramikerin. Sie studierte Architektur an der Universität Federico II di Napoli, an der Technischen Universität Berlin und an der Bauhaus-Universität in Weimar. Mit ihrem Mann, einem Deutschen, den sie beim Architekturstudium kennengelernt hat, war sie nach dem Studium einige Jahre und nur mit einem Zelt unterwegs, hat in diversen Architekturbüros gearbeitet und 1998 auch in Wien Station gemacht. Und hier ist sie geblieben.

Wien ist ihre zweite Heimat geworden, hier sind ihre Kinder geboren, hier hat sie sich nach jahrelanger Beschäftigung mit Städtebau wieder einer frühen Leidenschaft, der Malerei, zugewandt.

Nach Frauenporträts entstanden surrealistische Collagen aus fantastischen Welten und architektonischen Details, Mustern und Ornamenten. Über die Beschäftigung mit fragilen Stelzenhäusern hat sie sich dann auch für den Aufbau von Gefäßen aus Keramik interessiert. Ein Material, das ihr, wie sie erzählt, schon immer vertraut war, „weil an der Amalfiküste Keramik auch ein Teil der traditionellen Kultur ist“.

SCHICHTARBEIT.

Auf der Universität für angewandte Kunst hat sich die Künstlerin dann das Universum Keramik experimentell erschlossen, untersucht, wie Glasuren aufgebaut sind, Rohstoffe funktionieren, Farbe reagiert. Derart konnte sie Glasur bald in Schichtungen und fast wie Malerei auftragen. „Meine Glasuren sind das Ergebnis kontinuierlicher Experimente zur Schaffung rauer und gezackter Oberflächen, die mich an Lavasteine, Erosion und die jahrhundertealte Sedimentation der Felsen erinnern“, erklärt Fiorenza. Die Oberflächen sind von verschiedenen Schichten überlagert, die als Reaktion Blasen erzeugen oder Krater, aus denen Farbe tropft oder Sukkulenten-ähnliche Gebilde zu wachsen scheinen, Formen wie der südländischen Vegetation entsprungen. Manche Gefäße zieren auch Fliegen. Denn die Fliege ist Cristina Fiorenzas Zeichen und findet sich auch auf ihrer Homepage, „ein lästiges Insekt“, wie sie schmunzelnd nachsetzt

Für ihre Objekte ist nicht die Funktion ausschlaggebend, als Architektin empfindet sie ihre leeren Gefäße vielmehr wie Häuser im Sinne einer Schutz bietenden Hülle. Auch wenn Keramik aktuell ein großes Thema am Kunstmarkt ist, bleibt Fiorenzas Zugang erfrischend entspannt: „Ich mache nichts anderes als spielen. Das ist meine Lebensphilosophie.“ Auf der Suche nach neuen Abenteuern jenseits jeglicher Genrebegrenzung verwahrt sich die Künstlerin auch gegen jeglichen Signature-Style. „Ich könnte als Künstlerin gar nicht immer das Gleiche machen, will mich nicht festlegen oder permanent selbst kopieren. Vielleicht male ich nächstes Jahr auch wieder.“

Vorerst einmal aber werden ihre organischen Kompositionen ausgestellt. Die Galeristinnen Marina Papanikolaou-Rodler und Susie Gschwenter, die die ehemalige Galerie Gans hinter dem Wiener MuseumsQuartier übernommen und erfolgreich erweitert haben, zeigen Cristina Fiorenzas Skulpturen in ihrer neuen Location in der Zollergasse 29.

VOLLTREFFER.

Unter dem Titel „Burn and Glow“ werden sie mit den Arbeiten einer anderen schon lange in Wien lebenden italienischen Künstlerin präsentiert: Michela Ghisetti. „Jahrelang hat man uns immer gefragt, wieso wir uns als Italienerinnen in Wien nicht kennen“, scherzt Fiorenza. „Irgendwann haben wir uns dann kennen gelernt und sind tatsächlich Freundinnen geworden. Ein Volltreffer, obwohl unser Background komplett anders ist“, wie Fiorenza betont. „Michela kommt aus Bergamo nahe der Schweizer Grenze und hat eine Präzision, die mir fremd ist, dennoch hat sie auch diese Vielfalt an Stilen in ihrer Arbeit und diese Lust an der Farbe.“

Wie bunt das Universum von Michela Ghisetti ist, zeigt das Studio der Künstlerin voll mit Materialien: angefangen von Federn, Fächern oder glitzernden Stoffen über Perlenschnüre aus Ghana, Leinen säcke aus Rumänien oder Kokosfasern aus Tahiti, wo sie gerade herkommt. Michela Ghisetti wollte nach ihrem Kunststudium in Italien eigentlich nach Mexiko, machte Station in Wien – und blieb. Sie machte ihr Diplom an der Akademie der bildenden Künste bei Gunter Damisch. Bald Mutter zweier Töchter, musste sie sich dann erst von vielen Nebenjobs befreien, um sich wieder ganz der Kunst zu widmen, und das in höchst unterschiedlichen Werkgruppen, in denen sie sich analytisch mit ihrer Rolle als Künstlerin und Mutter auseinandergesetzt hat wie mit der Repräsentation der Frau in der Gesellschaft an sich.

© Katharina Gossow Michela Ghisetti