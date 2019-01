Leila Lowfire ist Erotikmodel und Sex-Podcasterin („Sexvergnügen“, „Besser als Sex“, hier mehr über sie nachlesen) – und probiert als solche auch gerne allerlei aus, um ihre sexuellen Erlebnisse auszukosten.Vor ihrem Trip nach Australien ließ sie sich etwa den „G-Punkt“ aufspritzen – und spricht offen darüber.

Steckbrief

Geburtsdatum: 3. Oktober 1993

3. Oktober 1993 Sternzeichen: Waage

Waage Geburtsort: Berlin

Berlin Beruf: Podcasterin, Model und Schauspielerin.

Podcasterin, Model und Schauspielerin. Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: Keine

Obwohl Leila Lowfire als Kind davon träumte Ärztin zu werden, entschied sie sich gegen ein Medizinstudium und arbeitete einige Zeit im PR-Bereich. Ihre Liebe zu Social Media entdeckte sie 2013. Seit 2016 gestaltet sie gemeinsam mit ihrer Freundin Ines Anioli den Sex-Podcast "Besser als Sex".

Heiße Tipps zur schönsten Nebensache der Welt

Der Podcast zählt zu den erfolgreichesten in Deutschland. Darin besprechen die beiden alles rund um die schönste Nebensache der Welt, brechen Tabus und geben Anregungen. Nebenbei arbeitet Leila Lowfire als Erotik-Model und Schauspielerin.

Was bringt die G-Punkt-Aufspritzung?

In einer Podcast Folge von Oktober 2018 schildert Leila, wie sie sich tatsächlich den G-Punkt aufspritzen lassen hat. Sie beschreibt genau, wie im Rahmen eines Selbstexperiments die “Nadel, die länger war als mancher Penis” in ihre Scheide eingeführt wird. Sinn der G-Punkt-Aufspritzung, bei der körpereigene Stoffe gespritzt werden (kein Botox o.ä.), war für Leila, beim Sex häufiger vaginale Orgasmen zu erleben.

» Ich bin ehr so der Herz und Vagina Mensch «

Ihre Fans feiern sie und Freundin Ines Anioli für ihre hemmungslose Offenheit wenn um das Thema "Sex" geht. Ich bin ehr so der Herz und Vagina Mensch", sagt Podcasterin Leila Lowfire von sich selbst. Auch ihreTour war in diesem Jahr ausverkauft. Nun stellt sich Leila Lowfire neuen Aufgaben und nimmt an der TV-Show "Das Dschungelcamp" teil.

