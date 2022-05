Gibt es fürs Bundesheer ausreichend Personal?

Quelle: Bundesministerium für Landesverteidigung (Stand: Mai 2022)

Stark vereinfacht gesagt bedeutet der Bescheid, dass man während eines bestimmten Zeitraums im Kriegsfall und nur dann, also wenn das Bundesheer auf seine Einsatzgröße von 55.000 Mann aufwächst, einrücken muss. Kommt kein Einsatz, sind die abgerüsteten ehemaligen Grundwehrdiener lediglich dazu da, um die offenen Positionen jener Einheiten aufzufüllen, denen sie laut Einsatzplanung zugewiesen wurden.

In diesen Einheiten sollen sie dann gemeinsam mit Berufs-oder Milizsoldaten kämpfen, die -anders als sie selbst - regelmäßig üben. Mit so einer Armee will sich Österreich verteidigen?

Dabei geht es nicht ums Wollen. Das Land hat gar keine andere Wahl. Das ist einer der Gründe, warum österreichische Soldaten in den vergangenen Jahren eine regelrechte Virtuosität darin entwickelt haben, das Beste aus dem Mangel zu machen.

Einer dieser Virtuosen ist Stefan Thaller. Der Offizier im Generalsrang (Brigadier) hat sein Büro im wuchtigen Backsteinbau des Verteidigungsministeriums am Wiener Donaukanal. An der Wand hängen Fotos vom Bundespräsidenten, von der Verteidigungsministerin, vom Generalstabschef. Und: ein Katana, ein Ninja-Schwert. Unter den Augen seiner obersten Vorgesetzten ist er als Leiter der Abteilung für militärstrategische Einsatzkoordination dafür verantwortlich, dass bei jedem der 55.000 Soldaten-Arbeitsplätze des Einsatzheers ein Name steht. Angesichts der zahllosen Baustellen des Militärs ist das keine leichte Aufgabe.

Aber sie sei zu schaffen, sagt er. Und nennt für fast jede seiner Sorgen ein Gegenargument, warum sich die Bevölkerung im Ernstfall dann doch auf "unser Heer" verlassen könne.

Es stimme schon, sagt er, dass die durch regelmäßiges Üben entstehende Kampfgemeinschaft im Einsatz ungemein wichtig sei. "Das sieht man gerade in der Ukraine." Andererseits: Die in den österreichischen Plänen vorgesehenen zwei Monate Einsatzvorbereitung nach der Einberufung würden ausreichen, um ebendiesen Mangel zu beheben. So könnten auch die in der Truppe bis dato wenig geschätzten "befristet Beorderten" Teil eines Teams werden. Nachsatz: "Aber ich gebe zu: Bei einem allenfalls kurzfristig zu bewältigenden Einsatz sind zwei Monate eine lange Zeit."

Bei Kaffee und Wasser - Soldaten scheinen nichts anderes zu trinken - erzählt uns Thaller dann aber von anderen Sorgen, die ihn plagen. Vom oft höchst unterschiedlichen Ausbildungsstand der von ihm einzuteilenden Soldaten. Und vom Mangel an Fachkräften und Kommandanten.

In der Ukraine ist Panzerabwehr durch Infanterietrupps ein wichtiges Element. Hierzulande werden immer weniger an entsprechenden Waffen ausgebildet - sie machen Covid-Einsätze

© Foto: Bundesheer/Michael Klug In der Ukraine ist Panzerabwehr durch Infanterietrupps ein wichtiges Element. Hierzulande werden immer weniger an entsprechenden Waffen ausgebildet - sie machen Covid-Einsätze

Gleich einige Tausend Freiwillige und unbefristet Beorderte der Miliz sind offenbar nämlich gar nicht geeignet für das, was Laien den Schießkrieg nennen. Die Art der Feldverwendung eines Soldaten hat nämlich auch mit den absolvierten Ausbildungen zu tun. Am einfachsten zu verstehen ist das am Beispiel eines klassischen Jägers (Infanterie). Als solcher erreicht man die volle Einsatztauglichkeit erst nach Ende der sechs Monate Wehrdienst, ist dann - gemeinsam mit seinen hauptberuflichen Kameraden - dazu in der Lage, das vorgesehene Waffenarsenal vollumfänglich zu bedienen: Pistole, Sturm-, Scharfschützenund Maschinengewehr, Panzerabwehrrohr, Lenkwaffen, Handgranaten, Granatwerfer und mehr.

Die sehr zahlreichen Inlandseinsätze der vergangenen Jahre (Grenzkontrollen, Covid-Assistenzeinsatz etc.) führten jedoch dazu, dass viele Grundwehrdiener schon nach dem ersten Teil der Basisausbildung ihren militärischen Wissensstand nicht mehr weiter ausbauen konnten. "Diese Soldaten können wir im Einsatz mit Masse nur als Wachen oder zum Schutz von Infrastruktur einsetzen", sagt Thaller. Panzerjagd aus dem Hinterhalt wie in der Ukraine? Das scheint wohl ausgeschlossen.

Ein weiteres Problem sind die fehlenden Offiziere und Unteroffiziere. Während die Zahl der "Papiersoldaten" und der Freiwilligen unter den Mannschaftsgraden der Miliz seit 2009 von ca. 18.500 auf 28.500 stieg, reduzierte sich die Zahl der für diese Soldaten zuständigen militärischen Führungskräfte deutlich: Nämlich von etwa 7.000 auf 4.000 bei den Unteroffizieren und von etwa 3.000 auf 2.000 bei den Offizieren (siehe Grafik Seite 23). Selbst Thaller bezeichnet diesen Rückgang vor allem bei den Unteroffizieren als "dramatisch".

Gerade Unteroffiziere sind manchmal hoch spezialisierte Fachkräfte, ohne deren Arbeit der Betrieb im Einsatz gar nicht funktioniert. Es geht um Mechaniker, Experten für Nachschub und Logistik oder dienstführende Unteroffiziere ("Spieß"), die zu Hunderten fehlen. Aufgrund der Relevanz dieser Positionen sind die genauen Zahlen aus Sicherheitsgründen vertraulich. General Thaller, der "Problemlöser", arbeitet derzeit mit Umschulungsprämien gegen den Fachkräftemangel an.

Miliz: Führungskräfte fehlen

Durch finanzielle Anreize steigerte das Bundesheer die Zahl der Freiwilligen bei den einfachen Mannschaftsgraden der Miliz. Die, die sie kommandieren sollen, werden aber immer weniger

Quelle: Bundesministerium für Landesverteidigung (Stand: Jänner 2022)

Problem drei: die Übung

"Train as you fight - fight as you train". So lautet ein weltweit genutztes Prinzip der militärischen Ausbildung. Die Idee ist, dass unter Stress gesetzte Handlungen - etwa im Gefecht -nur dann weiterhin korrekt ablaufen, wenn sie unter möglichst einsatznahen Bedingungen oft wiederholt, also geübt und damit automatisiert wurden. Militärische und polizeiliche Sondereinheiten treiben diese Art des Trainings auf die Spitze, doch auch konventionelle Kräfte profitieren von diesem Zugang.

Davon, dass Österreichs Streitkräfte abseits der Sonderverbände so üben, wie sie im Einsatz kämpfen würden, kann allerdings keine Rede sein. Insbesondere bei den nahezu ausschließlich aus Milizsoldaten bestehenden Verbänden wird das sichtbar. Diese setzen sich großteils aus zehn in der ganzen Republik verteilten Jägerbataillonen (einem pro Bundesland, zwei in Wien) zusammen. In den Planungsdokumenten und Tabellen, die General Thaller und sein Team im Backsteinbau am Wiener Donaukanal erstellen, besteht ein Bataillon aus 720 Soldaten. Und kein einziges von ihnen ist dazu in der Lage, in Normalbesetzung zu üben: Es gibt schlichtweg zu wenig Übungspflichtige.

Besonders dünn ist die Personaldecke im Westen. Die Jägerbataillone Vorarlberg, Tirol und Salzburg kommen aktuell auf allesamt weniger als 400 Mann. Und selbst jene Einheiten mit den höchsten Befüllungsgraden im Land (Steiermark, Niederösterreich, Wien) erreichen gerade einmal etwas mehr als 70 Prozent. Die hohen Befreiungsquoten von durchschnittlich 26 Prozent im Fall von befohlenen Übungen sind dabei noch gar nicht mit eingerechnet. "Train as you fight" bleibt in Österreich ein Wunschtraum.

Die Miliz-Idee ist mehr

"Auch wir haben es noch nie geschafft, in voller Bataillonsstärke zu üben", sagt Martin Stift. Der 51-Jährige sitzt mit uns im Gastgarten des Alten AKH in Wien. Abseits des zivilen Lebens ist der Vespa-Fan "Spieß" der ersten Kompanie des Miliz-Jägerbataillons Wien 1. Und vor allem: Vizepräsident des Milizverbands, der Interessenvertretung der Milizsoldaten.

» Wir haben es noch nie geschafft, in voller Bataillonsstärke zu üben «

Heute ist Kompanieabend, und die Veranstaltung zeigt, dass die Miliz viel mehr ist als das ministerielle Auffüllen von leeren Plätzen in Einheiten mit Namen, die die Kameraden noch nie gehört haben. Vizeleutnant Stift glaubt, dass Bürger als Soldaten in Österreich stets dafür sorgten, dass das Militär Teil der Bevölkerung blieb. Und dass Kameradschaft gepflegt wird. "Genau das ging mit dem Ende der Pflichtübungen für alle Wehrdiener verloren."

Kritik an Söldnermentalität

Seither, sagt er, würden sich, auch wegen der Milizprämienmodelle zu viele Leute mit Söldnermentalität melden. Eine bedenkliche Entwicklung, findet er, die nur durch eine allgemeine Übungspflicht nach dem Wehrdienst gestoppt werden könnte. Leise politische Ideen in diese Richtung gab es bereits. Ob es je wieder dazu kommt, wird wohl auch vom Kriegsverlauf in der Ukraine abhängen.

Die Frage, wer also im Krisenfall beim aktuellen Ausrüstungs- und Personalstand schießen würde, beantwortet Stift ohne Ausweichmanöver so: "Wir wohl nicht."

Der Beitrag erschien ursprünglich im News 20/2022.