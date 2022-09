Inhaltsverzeichnis

Wie werden Brombeeren noch genannt?

Die Brombeere wird in Österreich auch als Braunbeere bezeichnet, ein Begriff, der teilweise auch im Schwäbischen verwendet wird. In Deutschland dominiert dagegen der Name Brombeere.

Woran erkenne ich Brombeeren?

Die Brombeere besteht aus einer Vielzahl kleiner kugelförmiger Früchte, die eine rundliche bis leicht ovale Form haben. Im reifen Zustand ist sie dunkelblau bis violett gefärbt. Mitunter wird die Brombeere mit der Maulbeere verwechselt. Letztere gibt es nicht nur in dunkler, sondern auch in weiß-gelblicher und roter Färbung. Zudem sind Maulbeeren länglicher und deutlich kleiner als Brombeeren und haben einen süßeren Geschmack.

Welcher Gattung gehört die Brombeere an?

Die Brombeere selbst gehört zu den Sammelfrüchten. Botanisch betrachtet ist sie damit keine Beere, sondern eine Steinfrucht aus der Familie der Rosengewächse. Sie hat einen süß-säuerlichen Geschmack, wobei die Frucht mit zunehmender Reife süßer schmeckt.

Welche Sorten gibt es?

Bei der Brombeere gibt es stachelige und nicht stachelige Gewächse. Die Sorte „Theodor Reimers“ zum Beispiel gehört zu den stacheligen. Wegen ihres eher süßen, vollmundigen Geschmacks ist sie sehr beliebt. Die Sorte „Jumbo“ wiederum hat sehr große Früchte, welche allerdings etwas weniger intensiv im Geschmack sind.

Wo wächst die Brombeere?

Die Brombeere ist in klimatisch gemäßigten Gebieten anzutreffen. Man findet sie sowohl in Europa als auch im Norden Afrikas, in Asien und in Nordamerika. Damit die Brombeere gut gedeihen kann, sollte der Boden kalkarm und nicht zu leicht sein. Die robuste Brombeere ist in vielen Gärten und auch Wäldern anzutreffen.

Worauf muss ich beim Anbau achten?

Wer Brombeeren anpflanzen möchte, sollte einen Garten oder einen Topf mit mindestens 30 Litern Volumen zur Verfügung haben. Brombeeren brauchen einen sonnigen oder halbschattigen Platz. Idealerweise in der Nähe einer Wand oder eines Zauns, die als Kletterhilfe fungieren. So kann die Pflanze gut ranken. Auch wenn die Brombeere als recht anspruchslos gilt, ist es wichtig, sie vor zu kaltem Wind und Frost zu schützen. Das gilt besonders für stachellose Brombeeren, die meist etwas anfälliger für Frost sind. Soll die Pflanze im Topf angepflanzt werden, muss darauf geachtet werden, dass keine Staunässe entsteht. Diese kann man durch ausreichend große Löcher am Boden des Topfs vorbeugen. Da die Brombeere dazu neigt, sich auszubreiten, braucht sie viel Platz. Ist dieser nicht vorhanden, muss sie regelmäßig zurückgeschnitten werden.