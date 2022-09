BRG Wels Wallererstraße: Das Gymnasium in Oberösterreich im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Neben der Unterteilung der beiden Schulzweige in Naturwissenschaftliches Realgymnasium und Sportrealgymnasium, bietet das BRG Wels Wallererstraße insgesamt vier Kernbereiche an:

Begabungs- und Exzellentenförderung:

Durch vielfältige Angebote wie Sport, Naturwissenschaften, Kunst, Sprachen oder dem alltäglichen Unterricht werden die Potenziale der Schüler:innen gefördert. Sehr begabte Schüler:innen erhalten die Möglichkeit, an Enrichment-Angeboten und Talentförderkursen teilzunehmen. In den vergangenen Jahren waren dies beispielsweise Themen wie Forschen und Präsentieren, Sprachen wie Russisch oder Chinesisch, Social Media oder Kreatives Schreiben.

eEducation:

Die eEducation Austria ist eine Initiative des Bildungsministeriums und wird fächerübergreifend in den Schulunterricht des BRG Wels Wallererstraße integriert. Schüler:innen sollen so einerseits einen kritischen und weitsichtigen Umgang mit den digitalen Medien erlernen und andererseits innovative Lernmethoden einsetzen oder an virtuellen Fort- und Weiterbildungen teilnehmen können. Das BRG Wels Wallererstraße ist mit flächendeckenden W-LAN, einer digitalen Kommunikations- und Informationsplattform sowie mehreren EDV-Unterrichtsräumen ausgestattet.



EU-Projekte:

Zu den EU-Projekten des BRG Wels Wallererstraße zählen Fort- und Weiterbildungsangebote für Lehrer:innen im EU-Ausland, Schüleraustauschangebote durch Erasmus-Programme, eTwinning (Initiative der Europäischen Kommission, welches Schulen aus Europa über eine spezielle Plattform miteinander vernetzt), School Education Gateway (zentrale Plattform für Schulen, Lehrer:innen und Fachkräfte) sowie unterrichtsbezogene Förderangebote für das jeweilige Schuljahr.

UNESCO:

Das BRG Wels Wallererstraße ist seit dem Jahr 2005 Mitglied des Schulnetzwerkes der UNESCO-Schulen in Österreich. Themenschwerpunkte, wie die Einhaltung der Menschenrechte, Toleranz und Demokratiebewusstsein, interkulturelles Lernen und Friedenserziehung sowie Umweltbildung und nachhaltige Entwicklung werden als Bestandteil in den Schulunterricht integriert. Als UNESCO-Schule verpflichtet sich das Gymnasium unter anderem zum regelmäßigen Informationsaustausch mit anderen, ausländischen UNESCO assoziierten Schulen, sowie zur medialen Präsentation verschiedener Projekte.

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Neben dem regulären Schulunterricht bietet das Gymnasium regelmäßig Projektwochen, Exkursionen und Wandertage, Auslandsaufenthalte und vieles mehr an. Eine Besonderheit am BRG Wels Wallererstraße ist der sogenannte Climate Corner, einem Präsentationsort für Schüler:innen, sich kritisch mit den Themen Klima und Klimaschutz auseinanderzusetzen und ihre Gedanken und Recherchen auszustellen.

Für musikbegeisterte Schüler:innen der Klassen 1 bis 8 gibt es am Gymnasium Wels Wallererstraße, die Möglichkeit in einem Schulorchester mitzuwirken und Stücke von Barock bis Pop zu erlernen und spielen. Zwei bis dreimal im Schuljahr tritt das Schulorchester auf und präsentiert seine eingespielten Stücke vor Publikum.

Des Weiteren unterstützt die Initiative Meet & Bike Schüler:innen dabei, ihren Schulweg sicher und gemeinschaftlicher zu gestalten.