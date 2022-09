BRG Traun: Das Gymnasium in Oberösterreich im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BRG Traun:

Genaue Bezeichnung: Bundesrealgymnasium Traun

Bundesrealgymnasium Traun Schultyp(en): BRG

BRG Adresse: Schulstraße 59, 4050 Traun

Schulstraße 59, 4050 Traun Kontakt: Tel: 07229 - 62288, E-Mail: s410026 <AT> bildung.gv.at

www.brgtraun.at Website: www.brgtraun.at

www.brgtraun.at Direktor:in: Mag. Christian Rad (seit 2018. Er maturierte 1980 selbst am BRG Traun)

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Die Schule bietet sieben Schwerpunkte (jeweils 2 Wochenstunden) an, die in der 3. Klasse starten und in der Oberstufe weitergeführt werden:

„Klangbild“: Musik und Bewegung

„Europareisen“: Länder, Kulturen, Sprachen

„Forschernatur“: Biologie, Physik, Chemie

„Atempause“: Körper, Gesundheit, Bewegung

„Datenmodell“: Elektronik, Internetkommunikation, Geometrie

„Leseszene“: Schauspiel, Theater

„Bildidee“: Design, Grafik, Medienkunst, Video

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Außerdem gibt es in der Schule das sogenannte „NOVI“ (Neue Oberstufe mit verstärkter Individualisierung), wo durch weniger Unterrichtsstunden viele Wahlmodule angeboten werden.

Die Schule bietet zahlreiche Projekte zum Thema Klimaschutz an. Im Rahmen des sogenannten „Sozialprojekts“ müssen Schüler:innen der 6.-8. Klassen in 3 Jahren 100 Stunden unentgeltlich erbracht werden, um Einblick in soziale Tätigkeiten und Einrichtungen zu bekommen.

Die Schule unterstützt zudem im Rahmen ihres „Keniaprojekts“ Jugendlichen in Kenia finanziell bei einer Schul- und Universitätsausbildung.

Schulführung am BRG Traun

Größe des BRG Traun

Das BRG Traun ist durchaus eine große Schule mit ca. 800 Schüler:innen und etwa 90 Lehrer:innen. (Stand 2020 laut offizieller Schulbroschüre)

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Die Anmeldung für das kommende Schuljahr erfolgt in der Regel in den beiden Wochen nach den Semesterferien. Eine Voranmeldung ist laut Schulhomepage nicht nötig - und nicht möglich. Es gelten die Aufnahmevoraussetzungen für Gymnasien in Österreich, das heißt, Schüler:innen dürfen im Jahreszeugnis der 4. Klasse Volksschule in den Fächern Deutsch, Lesen und Mathematik keine schlechtere Note als "gut" haben und alle anderen Pflichtgegenstände müssen positiv abgeschlossen sein.

Schul-Abschluss

Der Abschluss ist die Reifeprüfung/Matura nach acht Jahren.

Nachmittagsbetreuung bis 16:10 Uhr

Das BRG Traun ist bisher die einzige öffentliche AHS, die neben den klassischen Halbtagsklassen in der Unterstufe eine verschränkte Ganztagsschule anbietet. Hier finden neben dem normalen Unterricht auch Werkstattstunden, Essen sowie Bewegung über den Unterrichtstag verteilt statt. Der Unterricht dauert hier von 8 bis 16.10 Uhr (außer Freitags).

Bekannte Absolvent:innen des BRG Traun

Hans Bürger (ORF-Journalist und Moderator)

Werner Gruber (Physiker und Autor)

Roland Weißmann (ORF-Generaldirektor)

BRG Traun: Das Schulgebäude

Das BRG Traun bildet gemeinsam mit der Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Traun das Bundesschulzentrum, das von den Architekten Gerhard F. Müller und Helmut Eisenmerger in den 70er-Jahren errichtet wurde und damals als Vorzeigemodell moderner Schularchitektur galt. 2015/2016 wurde ein weiterer Zubau errichtet, der soll „die Bauweise der 70er-Jahre mit der zeitgenössischen verbinden“, so eine offizielle Schulbroschüre.