Die Schule bietet 2 verschiedene Zweige mit unterschiedlichen Schwerpunkten für die Schüler an:

Der gymnasiale Zweig legt den Schwerpunkt auf Sprachen wie „Französisch“ ab der 3. Klasse und „Latein“, welches für ein Medizinstudium unumgänglich ist. Zu dem gibt es die Möglichkeit ab der 5. Klasse zusätzlich „Spanisch“ als Wahlfach zu wählen.

Der realgymnasiale Zweig legt den Schwerpunkt auf „Informatik“, „Darstellende Geometrie“ und „Biologie“ verbunden mit „Physik“, welche für eine medizinische Ausbildung und eine Weiterbildung in einer Krankenpflegerschule geeignet sind.

Unterrichtet werden die Schüler im BG & BRG Reutte in folgenden Schulfächern:

Das BRG Reutte bietet den Schülern neben den zahlreichen allgemeinbildenden Fächern weitere zahlreichte spezielle Lehr-Angebote verschiedener Wahlfächer:

Durch die speziellen Lehrangebote wie Medizin, Informatik oder auch das FabLab, bekommen die Schüler des Gymnasiums schon ab dem 6. Schuljahr erste Einblicke in ihr zukünftiges Wunschstudium und sammeln bereits erste wichtige Erfahrungen und Kenntnisse.

Zusätzlich bietet die Schule auch besondere Kursangebote wie:

Das BRG Reutte ist eine mittelgroße Schule mit 57 Lehrkräften und rund 459 Schülern. (Stand 2022 laut offizieller Schulbroschüre.)

Die Anmeldung für das Gymnasium kann jährlich Mitte Februar im Sekretariat abgegeben werden.

Mitzubringen sind:

Die Aufnahmeprüfungen für die 1. Klasse des Bundesrealgymnasiums Reutte beginnen in der Regel in den letzten beiden Wochen der Sommerferien.

Schul-Abschluss

Abgeschlossen wird die Schule nach dem 8. Jahr mit der Reifeprüfung/ Matura. Mit dieser Reifeprüfung erhalten die Absolventen des Gymnasiums die Zugangsberechtigung an jeder Universität, Fachhochschule, Kolleg und Akademie.

Nachmittagsbetreuung

Um die Schüler auch am Nachmittag zu betreuen, bietet dieses Gymnasium viele verschiedene schulische Gemeinschaftsaktivitäten wie Handball, Basketball und Fußballan. Ebenso bietet diese Schule den Schülern auch soziale und akademische Projektarbeiten für die Nachmittage an.

Neben dem naturwissenschaftlichen Labor hat die Schule seit 2022 auch ein Chemie Labor anzubieten in dem bereits zwei Chemie Teams regelmäßig Tests und Versuche durchführen.

Diese gemeinschaftlichen Nachmittagsaktivitäten bietet das BRG Reutte den Schülern:

Volleyball/ Beachvolleyball

Handball

Fußball

Darstellendes Spiel

Französisch

Naturwissenschaftliches Labor

Chemisches Labor

Physik-Olympiade

Schulband

Schulchor

Deutschtraining

Bekannte Absolvent:innen des BG & BRG Reutte

Es gibt derzeit keine bekannten Absolventen des BRG Reutte.



BG & BRG Reutte: Das Schulgebäude

Das heutige Schulgebäude des Reutte Bundesrealgymnasium wurde nach dem 2. Weltkrieg von 1965 bis 1967 erbaut. Im Jahr 1960 war das Gymnasium eine fünfjährige Oberstufenform als Realschule mit Ausbildung in Metallurgie. Dieser Zweig wurde jedoch 1999 beendet und findet heute lediglich im 4-jährigen Oberstufenzweig „Realgymnasium mit technischem Schwerpunkt“ am Lehrplan statt.