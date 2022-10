BRG Krems Ringstraße: Das Gymnasium in Niederösterreich im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Die Schule legt einen großen Wert auf sprachliche Erziehung. Dies wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass in der Unterstufe Englisch als erste Fremdsprache sowie in der dritten und vierten Klasse Französisch als zweite Fremdsprache belegt wird.

Mit dem Eintritt in die Oberstufe müssen die Schüler:innen insgesamt 8 Wochenstunden Wahlpflichtfächer absolvieren. Diese haben die Wahl aus Unterrichtseinheiten der Bereiche Naturwissenschaften, Sport, Kreatives, Sprachen und Geisteswissenschaften.

Weiterhin besteht in der Oberstufe die Möglichkeit, entweder das Fach Französisch weiter zu besuchen oder entweder Italienisch oder Latein neu zu belegen. Im naturwissenschaftlichen Bereich besteht die Wahl aus den Fächerkombinationen Biologie und Physik sowie Darstellende Geometrie.

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Als UNESCO-Schule setzt sich das BRG Krems Ringstraße aktiv für nachhaltige Projekte ein. Der Schulalltag wird außerdem nach den Grundprinzipien des UNESCO-Schulprojektes gestaltet. Im Vordergrund steht vor allem ein soziales Miteinander, Teamarbeit, welche unter anderem durch klassenübergreifenden Unterricht sichergestellt wird, sowie ein positives Schulklima.

Um die UNESCO-Werte in die Tat umzusetzen, veranstaltet das BRG Krems Ringstraße regelmäßig Schulprojekte, die zusammen mit den Schüler:innen erarbeitet und anschließend vorgestellt werden. Dabei handelte es sich in der Vergangenheit zum Beispiel um eine Recycling-Aktion oder den speziellen UNESCO-Tag, an dem Vorträge über soziale Hilfsprojekte gehalten wurden.

Abgesehen davon bietet die Schule mehrere sportliche Kurse an, wie zum Beispiel Handball, Leichtathletik, Basketball und Fußball. Schüler:innen, die sich für praktischen Unterricht der Naturwissenschaften interessieren, können die unverbindliche Übung der Forscherwerkstatt besuchen.

Größe des BRG Krems Ringstraße

Am Bundesrealgymnasium Krems werden 800 Schüler:innen von ca. 70 Lehrer:innen unterrichtet.

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Die Anmeldung zum BRG Krems Ringstraße erfolgt über das Sekretariat. Die Ablegung einer Aufnahmeprüfung ist nicht erforderlich, sofern der/die Schüler:in im Jahreszeugnis der 4. Klasse der Volksschule in den Fächern Lesen, Deutsch und Mathematik keine schlechtere Note als „Gut“ erzielte und alle anderen Pflicht-Unterrichtseinheiten positiv abgeschlossen hat.

Schul-Abschluss

Am BRG Krems Ringstraße streben Schüler:innen innerhalb von acht Jahren die Erlangung der Matura an.

Nachmittagsbetreuung

Das Gymnasium bietet nachmittags bis 16:50 Uhr eine Betreuung an. Im Rahmen der Nachmittagsbetreuung bietet die Schule teilnehmenden Kindern die Möglichkeit, Hausübungen zu erledigen sowie für anstehende Prüfungen zu lernen. Beim Lernen werden die Schüler:innen vom Lehrpersonal unterstützt, welches das Nachmittagsangebot betreut. Außerdem besteht die Option, die Zeit der Nachmittagsbetreuung im Pausenhof mit Mitschüler:innen zu verbringen oder wahlweise aus einer Vielzahl an Brett- und Gesellschaftsspielen zu wählen.

Bekannte Absolvent:innen des BRG Krems Ringstraße

Robert Neumüller: Kameramann, Drehbuchautor und Regisseur aus Österreich

Alexander Spritzendorfer: Politiker

Michael Häupl: Politiker

BRG Krems Ringstraße: Das Schulgebäude

Die naturwissenschaftlichen Säle befinden sich im Altbau während die Aula im neuen Teil der Schule untergebracht ist und dort einen Ort der Begegnung darstellt. Dort werden Schulprojekte vorgestellt und sonstige kulturelle Veranstaltungen abgehalten.