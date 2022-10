BG und BRG Purkersdorf: Das Gymnasium in Niederösterreich im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BG und BRG Purkersdorf

Genaue Bezeichnung : Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Purkersdorf

Schultyp(en) : BG und BRG

: BG und BRG Adresse : Herrengasse 4, 3002 Purkersdorf

Herrengasse 4, 3002 Purkersdorf
Kontakt : Tel.: 02231 - 61304, E-Mail : office <AT> gympur.at

: Tel.: 02231 - 61304, : office <AT> gympur.at Website : https://www.gympurkersdorf.ac.at/

: https://www.gympurkersdorf.ac.at/ Direktor:in: HRin Mag.a Irene Ille

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Am BG wird mit drei Fremdsprachen in der Oberstufe ein großer Fokus auf Spracherziehung gelegt. Mit jeweils drei Wochenstunden werden neben Deutsch Unterrichtseinheiten in Englisch, Französisch und Latein im Stundenplan veranlagt. Darüber hinaus findet am BG Unterricht in Russisch und Spanisch statt.

Schüler:innen des Bundesrealgymnasiums haben die Wahl zwischen einem kreativen sowie einem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Innerhalb des kreativen Schwerpunkts werden die Schüler:innen zum Beispiel in bildnerischer Erziehung und technischem Werken unterrichtet. Wird der naturwissenschaftliche Schwerpunkt ausgewählt, findet ein erweiterter Unterricht in Physik, Chemie und Biologie statt.