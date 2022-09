BRG in der Au Innsbruck: Das Gymnasium in Tirol im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BRG in der Au

Genaue Bezeichnung : Bundesrealgymnasium in der Au

: Bundesrealgymnasium in der Au Schultyp(en) : BRG, BG (Bundesrealgymnasium & Bundesgymnasium)

: BRG, BG (Bundesrealgymnasium & Bundesgymnasium) Adresse : Bachlechnerstraße 35, 6020 Innsbruck

: Bachlechnerstraße 35, 6020 Innsbruck Kontakt : TEL: +43 512 581080 / E-Mail : brg-inderau <AT> tsn.at

: TEL: +43 512 581080 / : brg-inderau <AT> tsn.at Website : https://www.brg-inderau.at/

: https://www.brg-inderau.at/ Direktor: Mag. Doris Schumacher

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Das Bundesrealgymnasium in der Au versteht sich als allgemeinbildendes Gymnasium, das ein breites naturwissenschaftliches Spektrum in alle Fächer einbindet. Dies spiegelt sich in einem ausgewogenen Stundenplan zwischen Unter- und Oberstufe wider. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ab Klasse 10 einen eigenen Schwerpunkt zu setzen.

Das BRG in der Au ist Teil des Programms “ÖKOLOG” des Bundesbildungsministeriums, welches dieses Programm startete, um Umweltbewusstsein und konkrete Projekte zum Umweltschutz in das Schulleben zu integrieren.

Ab dem Beginn der Oberstufe in der fünften Klasse, bestehen nachfolgende Wahlmöglichkeiten: Französisch, Spanisch oder Italienisch als zweite Fremdsprache.

Schulautonom, gibt es in der fünften Klasse das Pflichtfach “WEGE” zur Unterstützung der Schüler:innen beim Umstieg in die Oberstufe.

Ab der sechsten Klasse gibt es dann das Pflichtfach “Wissenschaftliches Arbeiten, Rhetorik und Präsentation” zur Vorbereitung auf die Matura.

Für die sechste bis achte Klasse wählt man sich, aus neun Lernfeldern oder Wahlfächern eines aus. Dieses bietet dann autonome Lehrpläne für individuelle Schwerpunkte.

Spezielle Lehrangebote des Gymnasiums

Das Gymnasium im Westen Innsbrucks, bietet Unterstützung für alle Schüler durch: