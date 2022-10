BRG Imst: Das Gymnasium in Tirol im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BRG Imst

Genaue Bezeichnung : Bundesrealgymnasium Imst

: Bundesrealgymnasium Imst Schultyp(en) : BRG

: BRG Adresse : Meraner Straße 13, 6460 Imst

: Meraner Straße 13, 6460 Imst Kontakt : Tel: 05412/63197, E-Mail : brg-imst <AT> tsn.at

: Tel: 05412/63197, : brg-imst <AT> tsn.at Website : www.brg-imst.tsn.at

: www.brg-imst.tsn.at Direktor:in: Dr. Karl Digruber

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Der Lehrplan des BRG Imst in der Unterstufe ist der klassische Unterrichtsplan eines Realgymnasiums. Ab der ersten Klasse wird Englisch als erste Fremdsprache unterrichtet. Zudem erhalten die Schüler:innen des BRG Imst von der ersten bis zur vierten Klasse Unterricht in den Fächern Religion, Deutsch, Geografie und Wirtschaftskunde, Mathematik, Biologie und Umweltkunde, Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Technisches/Textiles Werken, Bewegung und Sport. Ab der zweiten Klasse beginnt der Unterricht in den Fächern Geschichte und Sozialkunde sowie Physik. Weitere Fächer in der Unterstufe sind Chemie und Geometrisches Zeichen ab der vierten Klasse.

Ab der fünften Klasse wird am BRG Imst Latein oder Italienisch als zweite Sprache unterrichtet. In der Oberstufe können sich die Schüler:innen des BRG Imst für drei verschiedene Schwerpunktsetzungen entscheiden. Zum Ersten für einen naturwissenschaftlichen Zweig mit einem verstärkten Unterricht in den Fächern Biologie und Umweltkunde, Chemie und Physik. Zum Zweiten für einen naturwissenschaftlichen Zweig mit dem zusätzlichen Fach Darstellende Geometrie ab der siebten Klasse. Und zum Dritten für einen Sprachenzweig, in dem die Schüler:innen ab der siebten Klasse eine dritte Fremdsprache auswählen können. Zur Wahl stehen dabei Französisch oder Spanisch.

Ab der sechsten Klasse müssen sich die Schüler:innen des BRG Imst zudem für Wahlpflichtfächer in einem gewissen Stundenausmaß entscheiden. Zur Auswahl stehen dabei zusätzliche Wahlpflichtfächer, wie Informatik oder Russisch, und vertiefende Wahlpflichtfächer. Bei letzteren können die Schüler:innen ihr Wissen in regulären Schulfächern, wie beispielsweise Englisch, Biologie und Umweltkunde oder Geschichte und Sozialkunde, weiter vertiefen.

Spezielle Lehrangebote des Gymnasiums

Das BRG Imst bietet seinen Schüler:innen ein breites Angebot an besonderen Lehrveranstaltungen. Es beginnt in der ersten Klasse mit bilingualem Unterricht auf Deutsch und Englisch. Mit einem Skitag und einer Schwimmwoche wird ab der zweiten Klasse ein Schwerpunkt im Bereich Sport gesetzt. In der dritten Klasse findet eine Skiwoche statt und in der vierten Klasse bietet die Schule eine Sprach-Sportwoche an.

Das Angebot an Klassenfahrten setzt sich in der Oberstufe fort. Die sechsten Klassen besuchen Wien. In der siebten Klasse reisen die Schüler:innen des BRG Imst in die italienische Hauptstadt Rom und in der achten Klasse wird eine Sprachwoche angeboten.

Ergänzt wird das spezielle Lehrangebot des Realgymnasiums durch zahlreiche Neigungsgruppen und Übungen. So haben die Schüler:innen des BRG Imst in der Unterstufe die Wahl zwischen Angeboten wie Chorgesang, Darstellendes Spiel, Fußball, Informatik, Robotik oder Schach. In der Oberstufe ist das Programm an Neigungsgruppen und Übungen noch umfangreicher. So können die Schüler:innen bei Kunstprojekten, in der Schulband oder beim Poetry-Slam ihre Kreativität ausleben. Zudem bietet die Schule zahlreiche Sportneigungsgruppen an wie beispielsweise, Badminton, Bouldern, Orientierungslauf, Parcours, Taekwondo und Yoga.

Größe des BRG Imst

Das BRG Imst wird von rund 600 Schüler:innen besucht, die von knapp 60 Lehrer:innen unterrichtet werden.

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Die Anmeldung für den Schulbesuch im BRG Imst erfolgt in den beiden ersten Wochen nach den Semesterferien. Aufnahmevoraussetzung für den Besuch des Realgymnasiums ist die Note „Sehr gut“ oder „Gut“ in Deutsch und Mathematik im Abschlusszeugnis der Volksschule.