BORG Straßwalchen: Das Gymnasium in Salzburg im Überblick

Steckbrief BORG Straßwalchen

Genaue Bezeichnung : Bundesoberstufenrealgymnasium BORG Straßwalchen

: Bundesoberstufenrealgymnasium BORG Straßwalchen Schultyp(en) : BORG

: BORG Adresse : Braunauerstraße 6, 5204 Straßwalchen

: Braunauerstraße 6, 5204 Straßwalchen Kontakt : Tel.: 06215-20424, E-Mail : info <AT> borg-s.att

: Tel.: 06215-20424, : info <AT> borg-s.att Website : https://borg-s.at/

: https://borg-s.at/ Direktor:in: Dir. Mag. Eveline Bürtlmair-Leitgeb, Mag.

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Am BORG Straßwalchen finden sich neben den klassischen Unterrichtsfächern hauptsächlich zwei Themenschwerpunkte. Dazu zählt der MINT Bereich, der die Fächer Mathematik, Biologie und Umweltkunde, Chemie und Physik vertieft. Außerdem bietet das BORG vertiefende Inhalte im Bereich Musik und Bildnerische Erziehung an. Schüler:innen, die sich für diesen Zweig entscheiden, haben zusätzlich Instrumentalunterricht und können beim großen BORG-Abend das Gelernte einem Publikum präsentieren.

In seinem Leitbild hat das BORG Straßwalchen sich vielen Zielen verschrieben. Grundlegend sollen Schüler:innen des Gymnasiums eine demokratische Grundhaltung entwickeln, die solidarisches Handeln ebenso beinhaltet wie Offenheit und Toleranz. Ebenso möchte die Schule ein Bewusstsein für Umwelt und Kultur schaffen, Eigenverantwortung und Kreativität fördern und die Schüler:innen ermutigen, Verantwortungen innerhalb der Gesellschaft zu übernehmen. Zu den Schwerpunkten des BORG zählen konkret:

Lebensfreude

Aufgeschlossenheit

Wertschätzung und Rücksichtnahme

Hinterfragen von Altbekanntem

Aber auch vernetzendes Arbeiten, Pünktlichkeit und das Schaffen eigener Erfahrungen in den Schwerpunktbereichen Musik und Naturwissenschaft gehören zu den Aspekten, auf die das BORG Straßwalchen besonderen Wert legt.

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Als Gymnasium mit Fokus auf Naturwissenschaften und Musik bietet das BORG Straßwalchen seinen Schüler:innen unterschiedliche Projekte an. Neben dem Erlernen eines Instruments können Interessierte hier im Zuge von Wahlpflichtinhalten diverse Angebote wahrnehmen. Welche Inhalte konkret umgesetzt werden, hängt von den Interessen der Schüler:innen ab sowie von der jeweiligen Lehrkraft.

In der Vergangenheit konnten Schüler:innen beispielsweise im Zuge des Schwerpunktes Astrologie mit dem 1-Meter-Teleskop arbeiten, die spanische Sprache und Kultur kennenlernen oder sich mit unterschiedlichen Bereichen der Psychologie beschäftigen. Aber auch Musikvideos und Songs selbst produzieren, gemeinsame Konzertbesuche, Improvisationstheater oder der Besuch von Wasserkraftwerk und Atomkraftwerk im Rahmen der umweltbiologischen Bildung sind beispielhaft für das breit gefächerte Angebot des BORG Straßwalchen.

Größe des BORG Straßwalchen

Laut Website des BORG Straßwalchen beherbergt die Schule im September 2022 280 Schüler:innen, die von 31 Lehrkräften unterrichtet werden. Das Gymnasium selbst wirbt damit, dass die Lehrer:innen als Bandmitglieder, Mathegenies und vieles mehr gleichermaßen „cool“ als auch Expert:innen in ihren jeweiligen Fachbereichen sind. Außerdem ist das Lernen in kleinen Gruppen charakteristisch für die AHS.

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Über die Homepage des BORG ist eine Online-Voranmeldung für das bevorstehende Schuljahr möglich und wird seitens des BORG auch empfohlen, um Zeit zu sparen. Das Zeugnis der 8. Schulstufe kann dann bis zu der auf der Website genannten Frist nachgereicht werden. Im Falle des Schuljahrs 2022 / 2023 war diese Frist am 04. März 2022, 10:00 Uhr. Die Anmeldefrist begann am 11. Februar 2022. Mit ähnlichen Fristen kann in jedem Jahr gerechnet werden. Sollten zukünftige BORG-Schüler:innen Fragen zum Anmeldeprozess haben, ist das BORG telefonisch oder per E-Mail erreichbar . Neben dem aktuellen Halbjahreszeugnis im Original werden für die Anmeldung ein Nachweis über die Staatsbürgerschaft, eine Kopie des Meldezettels sowie der Geburtsurkunde benötigt.

Darüber hinaus müssen Schüler:innen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um das BORG besuchen zu können. Wer die 8. Schulstufe an der AHS erfolgreich abgeschlossen hat oder aber von der Mittelschule kommt und die Fächern Deutsch, Mathe und Englisch mindestens „Gut“ abgeschlossen hat, kann sich für das BORG ohne Aufnahmeprüfung anmelden. Andernfalls ist eine Aufnahmeprüfung in den entsprechenden Fächern möglich. Dasselbe gilt für Schüler:innen, die von der PTS zum BORG wechseln möchten.

Eine Aufnahmeprüfung ist außerdem in der Fremdsprache abzulegen, die bisher nicht besucht wurde, sofern diese am BORG unterrichtet wird. Schüler:innen, die am BORG Gesangsunterricht absolvieren möchten, werden zu einem informellen Gespräch eingeladen. Zu diesem Anlass muss ein Lied ausgewählt, vorbereitet und vorgetragen werden.