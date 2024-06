Dass Gabriela Maria Straka ihren Job beherrscht, zeigt der Blick in ihre Vita – gleich mehrmals war sie beste Unternehmenssprecherin in der Markenartikelindustrie Österreichs. Aber auch außerhalb der Landesgrenzen gab es im Zuge ihrer zwölfjährigen Tätigkeit in der Brau Union etliche Erfolge zu feiern: So erlangte sie neben nationaler Anerkennung auch zahlreiche renommierte internationale Auszeichnungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und internen und externen Unternehmenskommunikation und setzte mit ihrer innovativen Art wesentliche Meilensteine in der heimischen Bierlandschaft.

Mitunter ist es der Wirtschaftswissenschafterin und Diplom-Biersommeliere als Herausgeberin des jährlichen österreichischen Bierkulturberichts gelungen, das Verständnis und das Image des Bierbrauens und -konsums auf Basis vieler fachlicher Fakten auf ein neues Qualitätsniveau zu heben.

Nachhaltig und innovativ

Eines ihrer persönlichen Hauptanliegen: Nachhaltigkeit. Mit größter Ambition und den für Straka typischen Innovationsgeist hat sie den Bereich ESG samt seiner Nachhaltigkeitsagenden mehr als erfolgreich ausgebaut und hat sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene bedeutende Projekte realisiert – die international mehrfach ein prämiertes Top-Ranking erzielten. Mit ihrem Engagement und ihrer regelmäßigen Nachhaltigkeitsberichtserstattung wurde sie zum Vorbild einer hervorragenden Marktkommunikation gekürt.

Aufgrund ihres vorbildlichen Einsatzes in der nationalen Nachhaltigkeitsagenda wurde Straka im Rahmen der UN-Weltklimakonferenz 2023 als beste Innovatorin ausgezeichnet.

Berufliche Weichenstellung

Anfang Juli übergibt Straka ihre Agenden als Director Corporate Affairs an ihre Nachfolgerin Mag. Daniela Winnicki, MA, die auch in der Funktion als Mitglied der Geschäftsleitung der Brau Union Österreich nachrückt. Die Österreicherin verfügt über nationale und internationale Berufserfahrung in den Bereichen Kommunikation, Nachhaltigkeit, Change-Management und Transformation aus verschiedenen Branchen. Mit Ende September verlässt Straka die Brau Union Österreich und bricht zu neuen beruflichen Abenteuern auf.