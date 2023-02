Inhaltsverzeichnis:

Offizielle Website : https://www.vorarlberg-alpenregion.at/de/brandnertal/brandnertal.html

: https://www.vorarlberg-alpenregion.at/de/brandnertal/brandnertal.html Adresse : Brandnertal, 6708 Brand bei Bludenz, Vorarlberg

: Brandnertal, 6708 Brand bei Bludenz, Vorarlberg E-mail : tourismus <AT> brandnertal.at

: tourismus <AT> brandnertal.at Telefon : +43 5559 555

: +43 5559 555 Öffnungszeiten : Mitte Dezember bis Mitte April

: Mitte Dezember bis Mitte April Betriebszeiten : täglich 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr, Pistensperre ab 17:00 Uhr

: täglich 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr, Pistensperre ab 17:00 Uhr Preise : dynamische Preise für Tages- und Mehrtageskarten Tages-Skikarte Erwachsener: 55 Euro Halbtageskarte ab 12:30 Uhr: 43 Euro 5 in 6-Tageskarte: 293 Euro alle Preise

: Vergünstigungen :

Kleinkinder bis 6 Jahre: gratis Kinder bis 16 Jahre: 42 Prozent günstiger Senioren ab 65 Jahre: 5 Prozent günstiger Bis zu 20 Prozent Rabatt für Frühbucher

: Pistenkilometer : 64,4

: 64,4 Höhe : 890 m – 2.000 m

: 890 m – 2.000 m Wetterinfo

Webcam

Pistenplan

Nachtskifahren : Gästeskirennen am Schedlerhof nach Anmeldung Donnerstag 17 bis 19 Uhr

: Gästeskirennen am Schedlerhof nach Anmeldung Donnerstag 17 bis 19 Uhr Corona-Nachweis: Nein

Brandnertal: Beschreibung

Da 80 Prozent der Pisten im Brandnertal beschneibar sind, ist das mittelgroße Skigebiet zuverlässig und bietet seinen Gästen eine Schneegarantie. Gleichzeitig haben Skifahrer:innen von den Hängen des Glottjochs und Loischkopfes einen schönen Ausblick auf die umliegenden Berge. Auch wenn das Brandnertal nicht für seine schwierigen Abfahrten bekannt ist, ist es nicht nur für Anfänger:innen ein beliebtes Ziel: Es überzeugt mit guten Pistenbedingungen vor Ort und einem stimmigen Gesamtkonzept inklusive Verpflegung und Rahmenprogramm.

Brandnertal: Pisten

Insgesamt gibt es im Skigebiet Brandnertal 28 Pisten und Skirouten, die sich auf drei Abfahrten verteilen. Dabei handelt es sich in etwa zu gleichen Teilen um leichte blaue und mittelschwere rote Pisten. Die längste Abfahrt führt von der Bergstation Glattjoch in die Talstation Palüd und ist damit etwas mehr als fünf Kilometer lang. Dabei haben Skifahrer:innen oben am Berg die Auswahl zwischen verschiedenen Pisten, können die Abfahrt also individuell anpassen und genießen.

Auf den Berg gelangen Wintersportler:innen durch 14 Lifte. Dabei handelt es sich überwiegend um bequeme Gondelbahnen und Sessellifte. Einige kleinere Steigungen überwinden Wintersportler:innen per Schlepplift. Für Anfänger:innen und Kinder gibt es im Glattjochtal außerdem ein Förderband.

Schwierigkeitsgrad

Die Pistenkilometer im Skigebiet Brandnertal verteilen sich vor allem auf leichte und mittelschwere Abfahrten. Es gibt nur eine schwarze Piste, die etwa einen Kilometer lang ist. Damit ist das Skigebiet bestens für Anfänger:innen, Wiedereinsteiger:innen und Familien mit Kindern geeignet. Auch wer nicht oft Ski fährt und den Winterurlaub ohne größere Anstrengungen genießen will, ist im Skigebiet Brandnertal genau richtig. Die langen Abfahrten mit geringer Steigung und hervorragendem Panorama mögen zwar technisch nicht anspruchsvoll sein, sind aber auf jeden Fall ein echtes Erlebnis.

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Talstationen:

Palüdbahn (1.070 m)

Dorfbahn Brand (1.011 m)

Bürserberg (890 m)

Bergstationen:

Parfpfienz (1.390 m)

Gulma (1.800 m)

Glattjoch (2.000 m)

Burtschasattel (1.680 m)

Loischkopf (1.860 m)

Lage

Das Skigebiet Brandnertal liegt in unmittelbarer Nähe zur Alpenstadt Bludenz im Süden Vorarlbergs. Im Rätikon am westlichen Rand der Ostalpen eingebettet zwischen Schesaplana, Zimba und Matler Kopf bietet die Umgebung ein Bergpanorama wie aus dem Bilderbuch.

Skigebiet Brandnertal Anreise

An der Grenze zu Deutschland; Liechtenstein und der Schweiz gelegen zieht das Skigebiet Brandnertal nicht nur Besucher:innen aus Österreich, sondern auch aus den umliegenden Ländern an. Wintersportler:innen erreichen die Skiorte Brand und Bürserberg über die A14 und die Ausfahrt 58 Brandnertal. Von dort aus ist es etwa noch eine halbe Stunde Fahrt bis zum eigentlichen Skigebiet.

Dank des Bahnhofes in Bludenz und dem Linienbus Brandnertal ist auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich: In Bludenz halten sowohl internationale Expresszüge als auch regionale Zuglinien. So dauert zum Beispiel die Anreise mit dem Zug aus Wien nicht oder nur kaum länger als die Fahrt mit dem Auto ins Brandnertal.

Parken

Die Parkplätze an den Talstationen der Bahnen im Skigebiet Brandnertal sind kostenfrei. An der Einhornbahn I in Bürserberg und der Dorfbahn in Brand ist der Platz für Autos allerdings begrenzt. Wer hier erst später am Tag ankommt, findet unter Umständen keinen freien Parkplatz mehr. Die Talstation der Palüdbahn ist besser mit Parkmöglichkeiten ausgestattet: Hier ist eigentlich immer etwas frei.

Brandnertal: Hütten

Zwischen den Berg- und Talstationen und den einzelnen Abfahrten gibt es insgesamt neun Bergrestaurants und Skihütten, die für das leibliche Wohl der Wintersportler:innen sorgen. Die meisten von ihnen sind Hütten im traditionellen Sinne und bestechen mit einem urigen Ambiente und guter hausgemachter österreichischer Küche. An der Bergstation der Panoramabahn können Skifahrer:innen nicht nur mittags und abends einkehren, sondern auch frühstücken und gestärkt in den Tag starten.

Après-Ski ist im Brandnertal nicht sehr verbreitet. Einige wenige Skihütten bieten an einzelnen Abenden ein entsprechendes Angebot zum ausgelassenen Feiern. Der Heuboda an der Talstation der Dorfbahn in Brand lädt jeden Abend zu einer kleinen Party ein.

Hotels an der Piste

Sowohl in Brand als auch in Bürserberg gibt es einige Unterkünfte in nächster Nähe zur Piste. Außerdem bieten auch einige der Skihütten Übernachtungsmöglichkeiten. Hier können Wintersportler:innen ohne längere Fahrtzeiten direkt loslegen. Dabei reicht die Auswahl an Unterkünften von kleinen Pensionen mit einzelnen Zimmern über Ferienwohnungen und -häuser bis hin zu Hotels mit viel Komfort und teilweise sogar eigenem Wellnessangebot.

Brandnertal: Aktivitäten abseits vom Skifahren

Natürlich können Besucher:innen im Skigebiet Brandnertal nicht nur Skifahren und Snowboarden. Es gibt auch mehrere Rodelstrecken am Berg. Außerdem lädt die Berglandschaft mit ihrer Natur und den wunderschönen Ausblicken zum Wandern und Entdecken ein. Neben klassischen Winterwanderungen auf eigene Faust gibt es auch geführte Angebote. Außerdem können Gäste das Brandnertal beim Schneeschuhwandern entdecken und gleichzeitig erleben, wie wunderbar leicht man sich auf dem pulverigen Schnee fortbewegen kann.