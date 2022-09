BORG Neulengbach: Das Gymnasium in Niederösterreich im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BORG Neulengbach

Genaue Bezeichnung : Bundesoberstufenrealgymnasium Neulengbach

: Bundesoberstufenrealgymnasium Neulengbach Schultyp(en) : BORG

: BORG Adresse : Sindelarstraße 3, 3040 Neulengbach

: Sindelarstraße 3, 3040 Neulengbach Kontakt : Tel.: 02772 - 54189, E-Mail : info <AT> borg-neulengbach.at

: Tel.: 02772 - 54189, : info <AT> borg-neulengbach.at Website : https://www.borg-neulengbach.at/

: https://www.borg-neulengbach.at/ Direktor:in: Hr. Erich Gabler

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Das Gymnasium Neulengbach bereitet die Schüler:innen in allgemeinbildenden Fächern in insgesamt 4 Schuljahren auf die Erlangung der Matura vor. Diese werden ergänzt durch zwei autonome Schwerpunkte, die von den Schüler:innen selber ausgewählt werden dürfen.

Im Rahmen des Schwerpunktes „Sozialkompetenz und humanitäre Orientierung“ werden die Schüler:innen von der Lehrerschaft in den Disziplinen Sozialmedizin, Humanbiologie, Psychologie und Kommunikation sowie Chemie unterrichtet. Dazu gehören Inhalte wie Epidemiologie, Lehre vom menschlichen Körper, Umgang mit Konflikten, sowie chemischer Prozesse.

Innerhalb des Schwerpunktes „Umwelt und Energiewirtschaft“ lernen die Schüler:innen, ein Bewusstsein für die Umwelt zu entwickeln. Dabei wird insbesondere ein ökologischer Zusammenhang, der respektvolle Umgang mit der Natur sowie die Schonung von Ressourcen in den Fokus gestellt. Im Rahmen des Schwerpunktes vermitteln die Lehrer:innen in den Disziplinen Ökologie, Wasser und Energiewirtschaft sowie Physik und Chemie zum Beispiel den Umgang mit Umweltfaktoren wie Licht, Temperatur und Wasser, Planung alternativer Energiequellen sowie den Umgang mit Schadstoffen.

Für das BORG Neulengbach ist es weiterhin wichtig, einen Ethikunterricht für all die Schüler:innen anzubieten, die sich keiner Religion zugehörig fühlen. In diesem setzen sich die Schüler:innen mit moralischen Grundtugenden auseinander, die in der heutigen Gesellschaft als besonders wichtig betrachtet werden.

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Im Rahmen nachhaltiger und sozialer Projekte startete das BORG Neulengbach zum Beispiel ein Bepflanzungsprojekt nahgelegener Wälder, nahm an der Landes-Chemieolympiade teil und wirkten bei der Theaterperformance in Wien mit.

Das Gymnasium ermöglicht es den Schüler:innen weiterhin, diverse Zusatzqualifikationen zu erwerben. So wird an der Schule ein Peer-Mediation-Kurs angeboten, welcher den Schüler:innen einen wertschätzenden Umgang miteinander beibringt und schulische Konflikte durch Gewaltpräventionstaktiken löst. Darüber hinaus bietet das BORG Neulengbach einen Erste-Hilfe-Kindernotfallkurs sowie eine Rettungsschwimmer-Ausbildung an.

Im technischen Bereich haben Schüler:innen die Möglichkeit, die international anerkannte Zertifizierung zum Microsoft-Office-Spezialisten zu erlangen.