BORG Lauterach: Das Gymnasium in Vorarlberg im Überblick

Steckbrief BORG Lauterach

Genaue Bezeichnung : Bundesoberstufenrealgymnasium Lauterach

: Bundesoberstufenrealgymnasium Lauterach Schultyp(en) : BORG (Bundesoberstufenrealgymnasium), AHS (Allgemein bildende höhere Schule)

: BORG (Bundesoberstufenrealgymnasium), AHS (Allgemein bildende höhere Schule) Adresse : Montfortplatz 16A, 6923 Lauterach, Österreich

: Montfortplatz 16A, 6923 Lauterach, Österreich Kontakt : Tel: +43 5574 73307, E-Mail : borg.lauterach <AT> cnv.at

: Tel: +43 5574 73307, : borg.lauterach <AT> cnv.at Website : https://borg-lauterach.at/

: https://borg-lauterach.at/ Direktor:in: Mag. Edeltraud Mathis

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Zusätzlich zu den allgemeinbildenden Unterrichtsfächern, bietet das BORG Lauterach seinen Schüler:innen insgesamt drei Schwerpunktzweige an:

KGT - Bildnerischer Zweig (Kunst, Gestaltung, Technologie)

Dieser Schwerpunkt vermittelt den Schüler:innen Lerninhalte aus den Bereichen Kunst, Kunstgeschichte, Malerei, Plastik und Architektur und gibt einen vertiefenden Einblick in Themen wie Grafikdesign, Layout, Fotografie und Film.

Den Schüler:innen des BORG Lauterach stehen bei der Wahl dieses Schwerpunktes modernste Apple iMac Computer mit den gängigen Adobe-Programmen (Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere), sowie ein Film- und Fotostudio zur Verfügung.

Die im Bildnerischen Zweig angebotenen Schwerpunktfächer sind beispielsweise Bildnerisches Gestalten & Werkerziehung, Bildnerische Erziehung und Print- und Screendesign.

INS - Musikalischer Zweig (Musik, Instrumente, Songwriting)

Der musikalische Schwerpunkt richtet sich an Schüler:innen, die sich für Musik begeistern und sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzen möchten. Die Schüler:innen können innerhalb dieses Zweiges ein Instrument (oder Gesang) erlernen oder bereits vorhandene Kenntnisse vertiefen. Der Unterricht findet in Kleingruppen von mindestens drei Schüler:innen statt und bietet Instrumente wie Gitarre / E-Gitarre, E-Bass, Klavier, Schlagzeug, Violine, Klarinette oder Saxofon an.

Zu den Schwerpunktfächern im Musik-Zweig gehören zum Beispiel Instrumentalmusik, Bühnenspiel & Theater, Chor, Band, Songwriting sowie Ensemble.

NWT - Naturwissenschaftlicher Zweig (Natur, Wissenschaft, Technik)

Beim naturwissenschaftlichen Schwerpunkt bietet das BORG Lauterach seinen Schüler:innen die Möglichkeit, sich intensiv mit der Materie Naturwissenschaften und Technik auseinanderzusetzen. Dafür stehen den Schüler:innen bestens ausgestattete Unterrichtsräume, sowie ein Bionik-Labor mit modernsten Geräten zur Verfügung.

Zu den Schwerpunktfächern gehören beispielsweise die Fächer MINT-Labor und Bionik in den Bereichen Biologie, Chemie oder Physik.

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Als besonderes Lehrangebot bietet das Gymnasium in Lauterach seinen Schüler:innen eine individuelle Lernbegleitung im Rahmen eines Förderkonzeptes an. Unter dem Leitspruch „Fördern, Fordern, Vorbereiten“ soll unter anderem eine spezielle Lernumgebung für Schüler:innen und Lehrer:innen geschaffen werden. Diese Lernumgebung soll besondere Begabungen fördern, innovative und individuelle Lernwege aufzeigen und zur Gruppenarbeit animieren.

Durch Informationsveranstaltungen an Mittelschulen der Region, Schnuppertagen oder bei einem „Tag der offenen Tür“ gibt das BORG Lauterach zukünftigen Schüler:innen darüber hinaus die Möglichkeit, herauszufinden, ob das Gymnasium zu ihnen und ihren Vorstellungen passt.

Weiterhin gilt das BORG Lauterach als Umweltzeichen-Schule, die in ihren Unterrichtseinheiten Themen wie Umwelt-, Tier- und Klimaschutz eine große Bedeutung beimisst.