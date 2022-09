BORG Grieskirchen: Das Gymnasium in Oberösterreich im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BORG Grieskirchen

Genaue Bezeichnung : Bundes-Oberstufenrealgymnasium Grieskirchen

: Bundes-Oberstufenrealgymnasium Grieskirchen Schultyp(en) : BORG

: BORG Adresse : Gymnasiumstr. 2 4710 Grieskirchen

: Gymnasiumstr. 2 4710 Grieskirchen Kontakt : Tel: +43 7248 68430 E-Mail : borggries.sek <AT> eduhi.at

: Tel: +43 7248 68430 : borggries.sek <AT> eduhi.at Website : www.borg-grieskirchen.at

: www.borg-grieskirchen.at Direktor:in: Dir. Mag. Gabriele Rosenkranz

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Die Schule bietet vier verschiedene Zweige an, die den Schüler:innen jeweils 4 unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Schulausbildung ermöglichen:

Science Health Geometry (Naturwissenschaften):

Die Schüler:innen erhalten zusätzlichen Unterricht in den Fächern Mathematik, Physik, Biologie und Chemie. Interessierte Schüler:innen können darüber hinaus auch das Fach Geometrie belegen. Pro Jahrgang werden, je nach Bedarf, ein bis zwei Klassen in diesem Zweig angeboten.

Art Media Design (Kunst und Medien):

Im Fokus stehen bei diesem Zweig der Unterricht in Kunstgeschichte und Mal- und Zeichentechniken. Die Schüler:innen erhalten zusätzlich zwei Wochenstunden „KT“-Unterricht. Dieses Fach ist praxisorientiert und soll den Schüler:innen eine Möglichkeit geben, praktisch mit Kunst und Medien zu arbeiten. Das Unterrichtsfach Multimedia bietet ein abwechslungsreiches Angebot mit Themen wie Internet, Audio, Video und Fotografie.

Professional Music (Schwerpunkt Musik):

Beim musikalischen Schwerpunkt des Gymnasiums erhalten die Schüler:innen zunächst Unterricht auf verschiedenen Instrumenten, wie beispielsweise Klavier, Orgel, Querflöte, Blockflöte oder Schlagzeug. Nach einer Eignungsprüfung können Schüler:innen auch den Vokalunterricht besuchen.

Focus on Instruments (Instrumentalzweig):

Wie beim Zweig Professional Music steht hier die musikalische Ausbildung der Schüler:innen im Fokus. Der Instrumentalunterricht richtet sich an Schüler:innen, die bereits ein Musikinstrument beherrschen sowie an solche, die ein Instrument kennenlernen wollen. Sie erhalten vier Wochenstunden Musikunterricht und zusätzlich zwei Wochenstunden Instrumentalunterricht.



Spezielle Lehrangebote des Gymnasiums

Über eine digitale Plattform können sich Schüler:innen des Gymnasiums austauschen und gegenseitig unterstützen. Ältere Schüler:innen können so den Jüngeren bei Hausaufgaben oder Prüfungsvorbereitungen helfen.

Die Schule unterstützt auch Schüler:innen, die gerne das BORG Grieskirchen besuchen möchten, aber nicht die nötigen Leistungen erbringen können. Das Förderprogramm 4BORG zielt darauf ab, solche Schüler:innen speziell zu fördern. Durch das Aufarbeiten von Lernrückständen, insbesondere in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch, soll es den Schüler:innen ermöglicht werden, sich auf die weiterführende Schule vorzubereiten. Das Programm läuft immer über ein Jahr und hat das Ziel, Schüler:innen am Ende die Aufnahme an der BORG Grieskirchen zu ermöglichen.