BORG Egg: Das Gymnasium in Vorarlberg im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BORG Egg

Genaue Bezeichnung : Bundesoberstufenrealgymnasium Egg

: Bundesoberstufenrealgymnasium Egg Schultyp(en) : BORG

: BORG Adresse : Pfister 925 A-6863 Egg

: Pfister 925 A-6863 Egg Kontakt : Tel: 05512 – 2484 E-Mail : borg.egg <AT> cnv.at

: Tel: 05512 – 2484 : borg.egg <AT> cnv.at Website : https://www.borg.at/

: https://www.borg.at/ Direktor:in: Mag. Ariel Lang

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Die Schule bietet drei verschiedene Zweige an, die den Schüler:innen ab der fünften Klasse unterschiedliche Schwerpunkte ermöglichen:

Borg BE : Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung, Bild-Labor

: Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung, Bild-Labor Borg ME : Musikerziehung, Instrumental-Einzelunterricht, Instrumental-Ensemble, Musik-Labor

: Musikerziehung, Instrumental-Einzelunterricht, Instrumental-Ensemble, Musik-Labor Borg NT: Biologie und Umweltkunde, Chemie, Physik, Informatik, Naturwissenschaftliches Labor

Spezielle Lehrangebote des Gymnasiums

Die Schule bietet das sogenannte „Drehtürmodell“ an, mit dem begabte Schüler:innen besonders gefördert werden sollen. Sie erhalten die Option, neben der zweiten Fremdsprache (Französisch, Spanisch oder Latein) eine weitere Fremdsprache zu lernen, die sie noch nicht ausgesucht haben. Von den drei Wochenstunden, in denen Fremdsprachen gelehrt werden, müssen die Schüler:innen zwei in der Sprache absolvieren, die für sie das Hauptfach ist. Die dritte Stunde fällt auf die zusätzliche Fremdsprache als „Drehtür“. Die Schüler:innen müssen versäumte Inhalte eigenständig nachholen und in beiden Fremdsprachen Arbeiten schreiben.

Das Gymnasium wurde als erste AHS mit dem Umweltzeichen zertifiziert, welches für hohe Lebens- und Umweltqualität, Umweltpolitik und Zusammenarbeit steht. Die Schule arbeitet an verschiedenen Projekten, um Schüler:innen für die Umwelt zu sensibilisieren. Seit 2009 findet regelmäßig die „Gesunde Jause“ statt. Schüler:innen können für nur einen Euro gesundes Essen kaufen, welches immer von einer anderen Schulklasse zubereitet wird. Darüber hinaus werden die Schulhefte seit dem Schuljahr 2009/2010 aus Recyclingpapier hergestellt. Weiterhin organisieren die freiwilligen Mitglieder:innen des Jugendrotkreuz Erste-Hilfe-Grundkurse für die Klassen 7 und 8.

Größe des BORG Egg

Das Gymnasium ist mit 47 Lehrer:innen und ungefähr 300 Schüler:innen relativ klein. (Stand 2022 laut Homepage)

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Klassische Aufnahmeprüfungen werden am BORG Egg nicht durchgeführt. Sollten weniger Plätze als Anmeldungen vorhanden sein, werden die Plätze auf Basis einer Punkteberechnung, die die bisherigen Noten berücksichtigt, vergeben. Die Anmeldefrist für die Schule beginnt üblicherweise in den zwei Wochen nach den Semesterferien. Eltern müssen die Schulnachricht direkt zum Sekretariat der Schule bringen. Wenn die Entscheidung positiv ausfällt, werden Eltern bis spätestens Ende März über die vorläufige Zuweisung eines Platzes am Gymnasium informiert. In diesem Fall muss das Jahreszeugnis im Original spätestens bis zum ersten Montag der Ferienwoche in der Schule eingereicht werden.