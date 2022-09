BORG Deutsch-Wagram: Das Gymnasium in Niederösterreich im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BORG Deutsch-Wagram

Genaue Bezeichnung : BORG Deutsch-Wagram

Schultyp(en) : BORG

: BORG Adresse : Schulallee 4, 2232 Deutsch-Wagram

Kontakt : Tel: 02247/65087, E-Mail : info <AT> borgdw.at

: Tel: 02247/65087, : info <AT> borgdw.at Website : https://www.borgdw.at/

: https://www.borgdw.at/ Direktor:in: Direktor: Mag. Andreas Breitegger

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Das BORG Deutsch-Wagram richtet seine Aktivitäten an den Leitsätzen „Stärken und Fördern“, „Gesundheit und Fitness“ und letztlich „Kommunikation und Präsentation“ aus. Daran orientieren sich Alltag und Schulfächer, was sich in einem Rundumangebot der Lehre mit autonomen Schwerpunkten zeigt. Naturverbundenheit, Bewegung, Ernährung und Vitalität kommen dem zweiten Schwerpunkt zu. Letztlich wird im Unterrichtsdesign auf gelungene Kommunikation von Ideen und Wissen wertgelegt.

Das Gymnasium bietet hierfür drei Schulzweige an

„ Kunst “: mit dem Schwerpunkt bildnerische Erziehung oder bildnerisches Gestalten und Werkerziehung

“: mit dem Schwerpunkt bildnerische Erziehung oder bildnerisches Gestalten und Werkerziehung „ Musik “: mit Fokus Instrumentalunterricht oder Musikerziehung

“: mit Fokus Instrumentalunterricht oder Musikerziehung „Sport“: für wahlweise Sportmanagement oder Bewegung und Sport

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Da das Gymnasium ebenso großen Wert auf die akademische Entwicklung wie die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler:innen legt, versucht auch das Zusatzangebot diese Spanne abzudecken.

Akademisch-professionelle Zusatzangebote umfassen z.B.:

Förderkurse für Kernfächer

Sprachzertifikate

Computerführerschein

Unternehmerführerschein

Übungsleiter-Ausbildung

Zusatzkurse für eine sonstig abgerundete Entwicklung:

Erste-Hilfe-Kurs

Babysitter-Kurs

Schulband

Lektionen für Alltagsleben, Konzentration und Wohlbefinden

Abgerundet werden die Kurse mit einem Angebot aus Sprachreisen, Sport- und Abendveranstaltungen.

Größe des BORG Deutschlandsberg

Das BORG Deutschlandsberg beherbergt ungefähr 370 Schüler:innen und 43 Lehrkräfte.

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Die Anmeldung erfolgt in der Regel in den ersten zwei Wochen nach den Semesterferien. Eine Voranmeldung ist an dieser Schule nicht notwendig. Neben persönlichen Dokumenten sind Anmeldeformulare notwendig, die auf der Internetseite unter „Service“ zum Download bereitstehen.

Die Aufnahmebedingungen werden erfüllt, wenn ein positiver Abschluss der AHS Unterstufe vorliegt. Beim Übergang aus der Mittelschule muss in allen leistungsdifferenzierten Pflichtfächern mindestens die Note „gut“, bei allen anderen Pflichtfächern mindestens ein „befriedigend“ vorliegen. Bei Nichterfüllung dieser Bedingungen wird die Leistung mittels Aufnahmeprüfung während der letzten Woche des vorhergehenden Schuljahres festgestellt.