Biohotel Rupertus: Nachhaltiger Urlaub in Leogang

Das Biohotel Rupertus liegt in Leogang im Pinzgau, im Bezirk Zell am See. Das Hotel ist mit dem Auto von Westen aus über die A12 (Inntal-Autobahn), von Osten (Wien) aus über die A1 (Westautobahn) und von Süden aus über die A10 (Tauernautobahn) zu erreichen. Das letzte Stück fährt man über die B164. Das Hotel ist zudem gut mit der Bahn erreichbar (Link zur ÖBB-Homepage), wobei die Abholung von den Bahnhöfen Saalfelden (ca. 10 km), Hochfilzen (ca. 10 km) und Leogang (ca. 2 km) durch das Hotel kostenlos ist:

Aktivitäten rund um das Biohotel Rupertus

Auf der einen Seite ragen die über 2.500 Meter hohen Leoganger Steinberge empor, auf der anderen Seite des Orts liegt der Asitz. Der Hausberg Leogangs ist im Winter Skigebiet, im Sommer Treffpunkt für Mountainbiker und Downhiller. Der Bikepark des Orts mit seinen vielfältigen Trails und dem 10.000 Quadratmeter großen Übungsareal inklusive Pumptrack und Fahrrad-Schlepplift zählt zu den bekanntesten Europas - ein perfekter Ort also für Aktivurlauber.

Bei der Wahl eines Reiseziels zählt vor allem, was man im Urlaub unternehmen und erleben möchte. Gleichzeitig spielt das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Rund die Hälfte der 1.000 befragten Urlauberinnen und Urlaubern gab in einer von der österreichischen Hoteliervereinigung beauftragten Umfrage an, bei der Auswahl des Hotel und der Anreise auf Nachhaltigkeit Wert zu legen. 76 Prozent der Befragten sind Speisen aus regionalen Produkten wichtig, 51 Prozent wollen in ihrem Urlaub Bionahrungsmittel genießen.