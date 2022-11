Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Pöllauberg 88, 8225 Pöllauberg in der Steiermark

Wofür ist das Bio Hotel Retter bekannt?

Das Bio-Natur-Resort Retter gilt als eines der nachhaltigsten Hotels in Österreich. Dabei hat sich das Resort mit seinem Fokus auf Nachhaltigkeit und Regionalität auch außerhalb der Steiermark einen Namen gemacht. So setzte das Hotel bereits bei den Baumaßnahmen auf ökologische Materialien, Klimaneutralität und Energieeffizienz. Das Resort wurde für seine Initiativen schon mehrfach mit dem österreichischen Umweltzeichen und dem „Green Globe“ ausgezeichnet. Außerdem verfügt das Hotel mit dem „Retter BioGut“ über einen eigenen Hofladen.

Aufgrund seiner umfangreichen Ausstattung, die von einem großen Wellnessbereich bis hin zu großen Räumlichkeiten für Tagungen und Seminare reicht, ist das Hotel ein gerne gebuchter Ort für verschiedenste Anlässe. Für seine zwischen 20 und 300 m2 großen und mit modernster Technik ausgestatteten Seminarräume erhielt die Unterkunft auch mehrfach die Auszeichnung als bestes Seminar Hotel Österreichs.

Bio Hotel Retter: Lage

Das Bio Hotel Retter liegt idyllisch und ruhig in der Natur im Herzen des Naturparks Pöllauer Tals in der sanften Hügellandschaften der Oststeiermark. Es ist rund 70 Kilometer von Graz und etwa 150 Kilometer von Wien entfernt. Der Schlosspark und die Pfarrkirche im nächstgelegenen Ort Pöllau sind ca. vier Kilometer entfernt. Mit seinen Jahrhunderte alten Bauwerken ist die rund 15 Kilometer entfernte Kulturstadt Hartberg ebenso einen Besuch wert.

Zahlreiche Wanderwege führen direkt am Hotel vorbei, der rund fünf Kilometer entfernte Naturpark lädt außerdem Mountainbiker und Wanderer ein. Als besonders schön gilt eine Wanderung hinauf zum rund zehn Kilometer entfernten Ringkogel auf 789 Höhenmetern. Das kleine Skigebiet Miesenbach Wiesenhofer liegt in einer Entfernung von rund 17 Kilometern. Eine direkt an das Hotel grenzende Bushaltestation bietet Anschluss an das öffentliche Nahverkehrsnetz.

Essen und Trinken im Bio Hotel Retter

Die Kulinarik genießt im Bio Hotel Retter einen besonders hohen Stellenwert. Das Hotel verfügt über das Bio-Restaurant, wo Frühstück bis hin zur optionalen Halb- oder Vollpension angeboten wird.

Außerdem gibt es im Hotel zwei à la carte-Restaurants, das „Muskat und Lorbeer“ sowie „Apfel und Quitte“, wo auf der großen Terrasse gerne private Feierlichkeiten wie Hochzeiten, Taufen oder Geburtstage abgehalten werden. Kleine Snacks, Cocktails und Weine aus der Region gibt es in der Hotel-Bar im Foyer. Im hoteleigenen Hofladen können Gäste Waren aus dem heimischen Anbau kaufen und auch kosten.

Besonderheiten des Hotels

Das Bio Hotel Retter verfügt über einen 1200 m2 großen Wellness- und SPA-Bereich. Der in einen Streuobstgarten eingebettete Bereich verfügt über einen Innen- und Außenpool als auch über einen Naturschwimmteich. Neben einer Saunalandschaft inklusive finnischer Sauna mit Ausblick, Kräuterdampfbad und Infrarot-Kabine, umfasst das Wellnessangebot des Hotels ein Massageangebot und Kosmetikbehandlungen. Ein großer Fitnessraum steht ebenfalls bereit.

Die 116 umfangreich ausgestatteten Zimmer des Hotels bieten teilweise Besonderheiten wie ein Wasserbett, eine freistehende Badewanne oder einen eigenen kleinen Gartenbereich. Aufgrund der Verwendung natürlicher Materialien wie Holz und Lehm haben alle Zimmer mit einen rustikalen Charme.