Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Neustift 1, 8272 Sebersdorf, Steiermark

: Neustift 1, 8272 Sebersdorf, Steiermark Telefon : +43 3333 2503, Fax: +43 3333 2503 50

: +43 3333 2503, Fax: +43 3333 2503 50 E-Mail : schlosshotel <AT> obermayerhofen.at

: schlosshotel <AT> obermayerhofen.at Website : www.obermayerhofen.at

: www.obermayerhofen.at Zimmer : 27 Zimmer, Appartements und Suiten

: 27 Zimmer, Appartements und Suiten Preise : ab 95 Euro

: ab 95 Euro Standort(e) : Sebersdorf

: Sebersdorf Inhaber: Familie Graf Kottulinsky

Wofür ist das Hotel Schloss Obermayerhofen bekannt?

Das Hotel Schloss Obermayerhofen liegt inmitten freier Natur, in einer 120.000 m² großen Parklandschaft, mitten in der Hügellandschaft der Wein- und Themenregion Steiermark. Wunderbare Nebenwirkung dieser Abgeschiedenheit ist die Ruhe, die rund um das Hotel Schloss Obermeyerhofen gegeben ist. Bei offenem Fenster die frische Luft genießen und trotzdem ruhig schlafen – dank schöner Lage in freier Natur ein Luxus, den das Hotel bietet. Besonders bekannt ist das Hotel Schloss Obermayerhofen für seine Hochzeitsarrangements. Ausgestattet mit einem eigenen Standesamt und einer barocken Schlosskapelle für kirchliche Trauungen, offeriert das Hotel einen Komplettservice rund um das Thema Hochzeit. Je nach Wetter kann im Schloss, im Gartenpavillon, Gartensaal oder der Galerie geheiratet werden. Auch für die Festivitäten vor und nach der eigentlichen Zeremonie steht alles zur Verfügung. Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 60 Gäste sind ebenso vorhanden, wie Festsäle für das Hochzeitsmahl und Lokalitäten für alle weiteren Aktivitäten. Auf Wunsch steht auch ein hoteleigener Hochzeitsprofi zur Verfügung, der die Planung und Vorbereitungen übernimmt.

Das Schloss selbst ist einen Rundgang wert. Beginnend mit den Frühstücksräumen, die reich mit Fresken geschmückt sind, über die wertvoll ausstaffierte Schlosskapelle mit Barockaltar und gotischem Christus, dem alle Kriege innerhalb von fünf Jahrhunderten nichts anhaben konnten, bis zum Renaissancehof und dem Gartensaal mit kaiserlicher Tapisserie, die aus dem Besitz der Erzherzogin von Österreich Maria Theresia stammen. Das Hotel Schloss Obermayerhofen ist selbst eine Sehenswürdigkeit, deren Besichtigung lohnt.

Hotel Schloss Obermayerhofen: Lage

Das Hotel Schloss Obermayerhofen liegt in Sebersdorf, nahe Bad Waltersdorf, in der steirischen Wein- und Thermenregion. Über die Südautobahn A2 ist das Hotel gut zu erreichen. Aus Richtung Wien kommend beträgt die Strecke etwa 135 km, aus Graz kommend ungefähr 65 km. Auch eine Anreise mit dem Zug ist problemlos möglich, der Bahnhof Bad Walterdorf ist nur 4 Kilometer vom Hotel entfernt. Der nächste Flughafen in Graz Thalerhof liegt in etwa 75 Kilometer.

Das Hotel Schloss Obermayerhofen ist durch seine Lage ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge und Besichtigungen. So liegt es nur 4 km vom römerzeitlichen Museum in Bad Waltersdorf entfernt, wo eine Römersteinsammlung mit Werken der Grabmalkunst aus dem 1.und 2. Jahrhundert nach Christus besichtigt werden kann. Das Hotel ist auch ein guter Startpunkt für Ausflüge entlang der Schlösserstraße. Diese verbindet auf 1001 Kilometer 41 Schlösser und Burgen in der Steiermark, dem Burgenland und Slowenien. Ebenfalls nur 4 km entfernt gelegen, ist die Heiltherme Bad Waltersdorf. Das heilkräftige und wohltuende Wasser der österreichischen Thermalquellen lädt bei jedem Wetter zu einem entspannenden Bad ein. Wer lieber wandert oder Fahrrad fährt, dem bietet das Hotel Schloss Obermayerhofen den idealen Ausgangspunkt für Rad- oder Wandertouren ins Almenland und in die Weinregionen.

Essen und Trinken im Hotel Schloss Obermayerhofen

Im Zimmerpreis bereits inklusive ist ein reichhaltiges Frühstücksbüfett mit frischen Landprodukten. Von Mitte März bis Anfang Jänner haben die Gäste des Hotels Schloss Obermayerhofen, Mittwoch bis einschließlich Samstag, von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Gelegenheit im hauseigenen Schlossrestaurant „Hofstübel“ zu Abend zu essen. In der stilvoll getäfelten Stube können, aus regionalen und saisonalen Produkten, hergestellte Gerichte genossen werden. Das „Hofstüberl“ verfügt über 25 Sitzplätze und serviert seinen Gästen seinen Service á la carte. Dazu werden passende Weine aus der Steiermark und dem angrenzenden Burgenland angeboten. Für Gruppen ist eine Reservierung auch außerhalb der Betriebszeiten möglich.

Neben dem Schlossrestaurant „Hofstüberl“ gibt es noch den historischen „Gaisrieglhof“. Dieses 250 Jahre alte Pöllauer Rauchstubenhaus gehört ebenfalls zum Anwesen und verfügt, neben drei Gästezimmern, auch über zwei originale Bauernstuben und eine Terrasse. An ausgewählten Terminen im Jahr bietet auch der Gaisrieglhof Service á la carte. An diesen Tagen werden die Gäste mit Gerichten aus der Steiermark wie Almochsen, Gebirgsforelle, Bauernhendl, Berglamm und Wild verwöhnt. Dazu gereicht werden ausgewählte Weine aus der Steiermark.

Besonderheiten des Hotels

Das Hotel Schloss Obermayerhofen bietet seinen Gästen einen exklusiven Spa- und Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Whirlpool und Ruheraum. Wer sich lieber im Freien erholt, dem stehen dafür geschützte Sonnenplätze und ein Schlossteich zur Verfügung. Daneben bietet der 120 000 m² große Schlossgarten ausreichend Platz zum Spazieren und Wandern. Ein besonderes Angebot stellen das hoteleigene Standesamt und die Schlosskapelle dar, die den Gästen für Trauungen und Verpartnerungen zur Verfügung stehen. Auch der Arkadenhof, der Weingarten und der historische, mit Kerzen beleuchtete, Weinkeller bieten den Gästen ein besonderes Erlebnis.