BG Vöcklabruck: Das Bundesgymnasium in Oberösterreich im Überblick

Steckbrief BG Vöcklabruck

Genaue Bezeichnung : Bundesgymnasium Vöcklabruck

Schultyp(en) : BG

: BG Adresse : Schloßstraße 31A, 4840 Vöcklabruck

: Schloßstraße 31A, 4840 Vöcklabruck Kontakt : Tel.: 07672-23615, E-mail : sekretariat <AT> bgvbruck.at

: Tel.: 07672-23615, : sekretariat <AT> bgvbruck.at Website : www.bgvbruck.at

: www.bgvbruck.at Direktor:in: MMag. Gabriela Yaldez (seit 2014)

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Das Bundesgymnasium bietet für die Schülerinnen und Schüler ein breit gefächertes Spektrum an Wahlfächern an. So gibt es die Schwerpunkte:

Sprachen: Spanisch, Französisch, Italienisch

EDV

Konfliktmanagement

Sport- und Bewegungskultur

Wirtschaftsenglisch

Fokus Medizin oder Theoprax (Projekte mit regionalen Wirtschaftsbetrieben)

Selbsterfahrung und Kreativität: Schulband, Darstellendes Spiel, Offenes Atelier, Sportprogramme oder Umweltprojekte

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Zusätzlich legt die Schule großen Wert auf die digitale Kompetenz ihrer Schüler:innen. Der Umgang mit den Medien wird von Anfang an in entsprechenden Wahlpflichtkursen vermittelt und befindet sich bis zur Matura Pflicht im Stundenplan.

Sportwochen und andere Ereignisse sowie die Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben im Bereich, Sprachen, Naturwissenschaften, Musik und Kunst komplettieren das Angebot.

Größe des BG Vöcklabruck

Das BG Vöcklabruck ist mit ca. 900 Schüler:innen und ungefähr 90 Lehrer:innen eine sehr große Schule.