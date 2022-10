Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BG Tamsweg

Genaue Bezeichnung : Bundesgymnasium Tamsweg

: Bundesgymnasium Tamsweg Schultyp : BG, AHS

: BG, AHS Adresse : Lasabergweg 12, 5580 Tamsweg

: Lasabergweg 12, 5580 Tamsweg Kontakt : 06474 – 2397 - 0, E-Mail : sekretariat <AT> gymtamsweg.at

: 06474 – 2397 - 0, : sekretariat <AT> gymtamsweg.at Website : www.gymtamsweg.at

: www.gymtamsweg.at Direktor:in: Dr. Klaus Heitzmann (seit 2012. Er promovierte 2008 zur politischen Sozial- und Alltagsgeschichte Tamswegs und unterrichtet Geschichte)

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Das Gymnasium ist bestrebt, mit Methodenvielfalt die Neugier, Kreativität und individuellen Fähigkeiten der Schüler:innen zu wecken und zu fördern. Persönlichkeitsentwicklung, soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, Respekt und ein höfliches Miteinander sind der Schule genauso wichtig wie eine fundierte Allgemeinbildung. Deshalb heißt einer der fünf Schwerpunkte am BG Tamsweg „Persönlichkeit und Gemeinschaft“. Diese Säule des Unterrichts umfasst Fächer wie Psychologie, Philosophie, Kommunikation, Geschichte und Religion sowie Projektwochen, Patenschaften für Schulkinder in Burkina Faso oder Berufsorientierung mit Absolventen. Die weiteren vier Schwerpunkte der Schule sind:

Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Russisch)

Naturwissenschaft & Technik

Kunst & Kreativität

Gesundheit & Sport

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Im Bereich Sprachen bietet das Gymnasium die Möglichkeit, an einer Intensiv-Sprachwoche mit Muttersprachler:innen im Ausland teilzunehmen, zum Beispiel an der English-Week in der 3. oder 4. Klasse. Außerdem können die Schüler:innen in Englisch und Französisch Sprachzertifikate erwerben und im Rahmen von Sprachwettbewerben ihre Kenntnisse unter Beweis stellen.

Wer wissenschaftliche und technische Ambitionen hat, bekommt die Chance, einen Computer- bzw. Unternehmerführerschein zu erwerben, sich das MINT-Zertifikat für hervorragende mathematische und wissenschaftliche Leistungen anzueignen oder bei einer Chemie-Olympiade anzutreten.

Zudem fördert die Schule künstlerische Begabungen durch Kreativ-Projekte und Kooperationen mit Künstlern, Kulturvereinigungen und einem Museumsverein. In allen Jahrgängen finden auch Exkursionen zu kulturellen Veranstaltungen statt. Zusätzlich gibt es einen Schulchor und Gruppen für Musical und Bühnenspiel. Rhetorische Talente sind eingeladen, bei einem Redewettbewerb die Kunst ihrer sprachlichen Ausdrucksweise zu präsentieren.

Sportbegeisterte Schüler:innen animiert das Gymnasium zur Teilnahme an unterschiedlichen Sportwettbewerben im Salzburger Land und ganz Österreich. Ein schuleigener Volleyballverein, eine Fußball-Schülerliga, Skikurse und Sportwochen zielen darauf ab, die Bewegungsfreude und den Teamgeist zu stärken. In der 6. Klasse ist es möglich, einen Erste-Hilfe-Grundkurs zu absolvieren. Darüber hinaus können sich aktive Schüler:innen im Wahlpflichtfach Sport & Bewergungskultur zum „Nordic Walking Trainer“ ausbilden lassen. Ebenso bietet das BG Tamsweg eine Ausbildung zum „Fitlehrwart“ und zum „Coach of Body & Health“ mit Zertifikat der Firma HAPIMAG an.

Auch Umweltschutz wird an der Schule groß geschrieben: In Form eines Kooperationsvertrags unterstützt das Gymnasium die Ziele des UNESCO-Biosphärenparks „Lungau und Kärntner Nockberge“. Dementsprechend finden Unterrichtsprojekte zur Erhaltung des Lungaus statt.