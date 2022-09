BG/BRG Schwechat: Das Gymnasium in Niederösterreich im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BG/BRG Schwechat

Genaue Bezeichnung : Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Schwechat

: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Schwechat Schultyp(en) : BRG, BG (Bundesrealgymnasium & Bundesgymnasium)

: BRG, BG (Bundesrealgymnasium & Bundesgymnasium) Adresse : Ehrenbrunngasse 6, 2320 Schwechat

: Ehrenbrunngasse 6, 2320 Schwechat Kontakt : TEL: +43-1 70789411 / E-Mail : sekretariat <AT> bgschwechat.ac.at

: TEL: +43-1 70789411 / : sekretariat <AT> bgschwechat.ac.at Website : https://www.bgschwechat.ac.at/

: https://www.bgschwechat.ac.at/ Direktor: Mag. Heinz Lettner

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Am BG/BRG Schwechat stehen einem eine Vielzahl von möglichen Bildungswegen mit vielen verschiedenen Nebenoptionen offen.

In der ersten und zweiten Klasse läuft alles wie üblich, wobei die Möglichkeit besteht, der Klasse mit musisch-kreativem Schwerpunkt beizutreten, was sich in zwei zusätzliche Wochenstunden Musikunterricht widerspiegelt.

Außerdem ist die Einführung in die Techniken des Lernens, sowie die Einführung in EDV verpflichtend in der ersten Klasse.

Ab der dritten Klasse hat man die Wahl von einerseits dem sprachlichen Gymnasium mit Französisch oder Latein und andererseits dem Realgymnasium mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt (Physik, Biologie, Geometrisch Zeichnen, Technisches oder Textiles Werken).

In der 3. Klasse wird explizit die Nutzung von PowerPoint unterrichtet, was im Anschluss dann auch Leistungsnachweise in dieser Richtung nach sich zieht (beispielsweise durch Referate).

Ab dem Beginn der Oberstufe in der fünften Klasse, bestehen nachfolgende Wahlmöglichkeiten:

Gymnasium mit Langform Latein

zusätzlich wahlweise Französisch oder Spanisch

Gymnasium mit Langform Französisch

zusätzlich Latein

Realgymnasium

wahlweise Französisch, Latein oder Spanisch

Ab der sechsten Klasse besteht dann die Wahlpflicht zwischen Italienisch, Informatik oder einem vertiefend angebotenen Fach.

Wenn man sich zuvor für das Realgymnasium entschieden hat, besteht noch die Wahl zwischen zwei Zweigen:

Zweig mit Darstellender Geometrie

Zweig mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt (verstärkt Biologie, Physik und Chemie) mit praktischem Arbeiten und teilweise mit Laborunterricht.

Ab der 7. Klasse besteht noch die Wahlmöglichkeit unabhängig von allen vorhergehenden Entscheidungen zwischen:

Bildnerischer Erziehung

Musikerziehung

Spezielle Lehrangebote des Gymnasiums

Das Schwechater Gymnasium hat jährlich folgende Schulveranstaltungen:

1.Klasse Workshop Teambuilding

2. Klasse Wintersportwoche

3. Klasse Wintersportwoche

4. Klasse Englisch in Action-Camp

5. Klasse Sportwoche

6. Klasse Projektwoche

7. Klasse Sprachreise

1.-7. Klasse Projekttage am Schulschluss



Die Klasse mit musisch-kreativem Schwerpunkt, deren Mitglied man in den ersten zwei Klassen sein kann, hat ein vielseitiges Profil.

Zunächst einmal wird der künstlerische Aspekt nicht nur durch einen zusätzlichen Musikunterricht gelebt, sondern aktiv in praktisch jedes Fach (wo es umsetzbar ist) hineingetragen durch praktisches Musizieren, Singen, Bewegen, Gestalten und Erleben des Gelernten.

Die Klassen sind vor allem empfehlenswert für Schüler, die Singen oder ein Instrument spielen.

Des Weiteren nehmen sie außerschulisch auch an Schulchorwettbewerben oder am Jugendchortreff Niederösterreich teil.

Nach Abschluss der zweiten Klasse, wo dieser Schwerpunkt endet, gibt es die Möglichkeit zum Wechsel in den Schulchor / die Schulband.

Bis auf die Einbindung von Musik und Kreativität in den normalen Unterricht, bieten

Schulband & -chor das gleiche Angebot.