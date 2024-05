Beethovens "Neunte", Mythos ohne Grenzen

Das "Geheimnis aller Geheimnisse", das "Non-plus-ultra alles Phantastischen und Unverständlichen". So nennt Richard Wagner Ludwig van Beethovens neunte Symphonie in d-Moll in seiner Autobiografie "Mein Leben".

Seit ihrer Uraufführung am 7. Mai 1824 im Wiener Kärntnertortheater sei die "Neunte" zum Symbol geworden, ergänzt der Dirigent Riccardo Muti. Er leitet die vier Konzerte der Wiener Philharmoniker anlässlich der 200. Wiederkehr der Uraufführung des Beethoven’schen Monumentalwerks im Wiener Musikverein.

Unter dem Titel "Freude, schöner Götterfunken" präsentieren der Vorstand der Wiener Philharmoniker, Daniel Froschauer, und der Musikwissenschaftler Otto Biba in Kooperation mit dem Theatermuseum ausgewählte Seiten der Originalhandschrift, die sich seit 1846 in Berlin befindet. Die Blätter sind bis 7. Juli im Musikzimmer das Palais Lobkowitz im ersten Wiener Bezirk zu betrachten.

"Wenn man eines dieser Blätter näher studiert, ist es, als ob der Komponist zu einem spricht", erzählt Froschauer von seinen Recherchen in Berlin. "Wir wollen damit die Möglichkeit geben, dem Komponisten über die Schulter zu schauen, und nicht nur den wohligen Schauer, der für manche vom Original ausgeht, vermitteln", kommentiert Wissenschaftler Biba trocken die Ausstellung.

Was also verkörpern die vier Sätze der "Neunten"? Friedensbotschaft, Mysterium oder schlicht die genuine Vertonung von Friedrich Schillers "Ode an die Freude"? "In der Symphonie hört man die Stimme Beethovens. Der mystische Beginn zieht einen an. Plötzlich ist man im Universum, im zweiten Satz dann fühlt man sich wie in einer Art Hexenküche, der dritte Satz ist für mich das Schönste das Beethoven komponiert hat, nach der Szene am Bach in der 'Pastorale'. Und dann dieses Finale! Das Gefühl lässt sich nicht in Worte fassen", beschreibt Froschauer seine Erfahrungen als Interpret des Werks.

Kein Wunder, dass die "Neunte" gleich nach ihrer ersten Aufführung Zeitzeugen zu Mythen befeuert hat. Bevorzugt jenem vom erbarmenswerten Komponisten, der nur mit Hilfe eines zweiten Dirigenten sein Werk zur Aufführung befördern konnte, weil er völlig ertaubt war. Von der Euphorie des Publikums im bis den auf letzten der 2.400 Plätze belegten Wiener Kärntnertortheater habe Beethoven erst gar nichts mitbekommen. Dies sei erst geschehen, als die Mezzosopranistin Caroline Unger ihn an der Hand genommen und er sich dem Saal zugewandt habe. Sogar von seiner Verlegenheit ob der Huldigungen ist in Berichten die Rede.

Musikwissenschaftler Otto Biba, Philharmoniker-Vorstand Froschauer und sein langjähriger Vorvorgänger, der Musikhistoriker Clemens Hellsberg, haben da mit der Aufarbeitung offener Fragen und damit, Mythen um die "Neunte" zu klären, alle Hände voll zu tun.

So taub war Beethoven gar nicht

Zu mehr als zum Mythos tauge die Geschichte über den beklagenswerten Komponisten, der die Uraufführung seiner "Neunten" nicht hören konnte, nicht, stellt Musikwissenschaftler Biba klar. Der damals 53-jährige Beethoven sei nicht völlig gehörlos gewesen, und dies lasse sich leicht belegen. Als eines der schlagendsten Argumente gegen die Uraufführungskolportagen führt Biba die Orchesteraufstellung an: Das Kärntnertortheater hatte gar keinen Orchestergraben. Daher war bei Chorkonzerten ein zweiter Dirigent für das Orchester unumgänglich, denn Chor und Dirigent befanden sich auf derselben Ebene wie das Publikum im Parterre. Das Orchester hingegen agierte auf einem auf der Bühne stehenden Podium und die Solisten waren an der Bühnenrampe postiert. Sie bekamen die Einsätze von einem Subdirigenten, denn der Kapellmeister wäre für die meisten Musiker nur eingeschränkt oder gar nicht zu sehen gewesen. Und die Sängerin? Stand viel zu weit weg vom Komponisten, um ihn an der Hand dem Publikum zuführen zu können.

Das nächste Gegenargument entnimmt Biba der Handschrift, die im Theatermuseum zu begutachten ist. Beethoven hat dort Angaben zu veränderten Lautstärken rot eingetragen. "Warum hob er solche Interpretationshinweise besonders hervor, um deren Befolgung von den Ausführenden deutlich einzufordern? Solche Stellen veranlassen oder bestätigen die heute immer mehr vertretene Annahme, dass Beethoven bei der Uraufführung der 'Neunten' nicht völlig taub war und der tragisch am Dirigat seines Opus maximum gescheiterte Komponist eine Legende ist", argumentiert Biba .

Die DNA der Wiener Philharmoniker

Weder einem Mythos noch einer Legende entspringt dagegen die Behauptung, die "Neunte" sei die "DNA der Wiener Philharmoniker", wie Daniel Froschauer das Werk benennt. Musikhistoriker Hellsberg ruft zum Zeugen den Protagonisten seiner Dissertation auf, den Geiger Ignaz Schuppanzigh. Beethoven schätzte den Virtuosen derart, dass er an ihm seine Kompositionen für Violine ausrichtete. Ein anderer Konzertmeister wäre für ihn zur Uraufführung der "Neunten" nicht in Frage gekommen.

Wie in seinen vorangegangenen "Akademien" – so nannte Beethoven Konzerte, in denen er neue Werke vorstellte – wollte er auch die "Neunte" zum ersten Mal dem Publikum des Theaters an der Wien zu Gehör bringen. Doch dort beharrte man auf dem hauseigenen Konzertmeister. Beethoven beauftragte daraufhin Schuppanzigh mit der Organisation des Konzerts und wechselt ins Kärntnertortheater. Dort erklang die "Neunte" am 7. und am 23. Mai. "Und als die Orchestermusiker des Kärntnertortheaters am 28. März 1842 unter der Leitung von Otto Nicolai das erste Konzert der Wiener Philharmoniker bestritten, befanden sich unter ihnen zahlreiche Mitglieder, die bei der Uraufführung der 'Neunten' mitgewirkt hatten", erklärt Hellsberg.

Beethoven und seine Widmungsträger

Die vielen, die heute noch meinen, Beethoven hätte seine "Dritte", die "Eroica", dem von ihm als Helden verehrten Napoleon zugeeignet, können sich von der Geschichte der "Neunten" eines Besseren belehren lassen. Sie führt auf der Titelseite König Friedrich Wilhelm III. von Preußen an – Beethoven erhoffte sich von dem Monarchen lediglich eine außerordentliche Gratifikation. So hatte er auch den Berichten über Napoleon geglaubt, die den Korsen als Freund und Mäzen von Künstlern auswiesen. Als sich herausstellte, dass er einem Gerücht aufgesessen war, wechselte Beethoven zum spendablen österreichischen Fürsten Lobkowitz. Und nach dessen Tod dachte er, beim Preußen Friedrich ein Auskommen zu finden. Doch der unterschätzte Wirkung und Fortwirkung des Werks ganz unbestreitbar: Den erhofften Roten Adlerorden, den zweithöchsten in Preußen verfügbaren, bekam Beethoven nicht, stattdessen einen jener Brillantringe, mit denen sich Widmungsträger aus den besten Kreisen gern erkenntlich zeigten. "Den", merkt Biba an, "hat Beethoven relativ schnell verkauft."

Die Vereinnahmung durch Faschisten und Kommunisten konnte dem Werk jedenfalls so wenig anhaben wie der inflationäre Gebrauch für kommerzielle Zwecke. Die EU bediente sich an der Musik. Den Textdichter Schiller rettete die deutsche Sprache vor diesem Einsatz.