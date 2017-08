Ex-Skispringer Andreas Goldberger und seine Frau Astrid haben einen zweiten Sohn mit dem Namen Tobias. Er ist am Dienstag kurz nach 19.00 Uhr gesund in Salzburg zur Welt gekommen, wie Goldbergers Agentur am Mittwoch mitteilte.

"Auch Alexander freut sich sehr über den Familienzuwachs und hat seinen kleinen Bruder schon willkommen geheißen", wurde der dreifache Gesamtweltcupsieger zitiert.

Der Neuzugang der Familie Goldberger misst 49 Zentimeter war bei seiner Geburt 3.020 Gramm schwer. "Wir sind überglücklich, dass alles gut verlaufen ist und sowohl Mutter wie auch der kleine Tobias sich vollster Gesundheit erfreuen", teilte Goldberger mit.

© APA/MICHAEL EMHOFER Andreas und Astrid Goldberger bei ihrer Hochzeit

Andreas und Astrid Goldberger hatten nach neunjähriger Beziehung im Juni 2013 in Sankt Johann im Pongau geheiratet. Alexander, ihr erstes Kind, ist am 1. Februar 2016 zur Welt gekommen.