Akademisches Gymnasium Linz: Die Schule in Oberösterreich im Porträt

Steckbrief Akademisches Gymnasium Linz

Genaue Bezeichnung : Akademisches Gymnasium Linz

: Akademisches Gymnasium Linz Schultyp(en) : AHS, BG (Allgemeinbildende höhere Schule & Bundesgymnasium)

: AHS, BG (Allgemeinbildende höhere Schule & Bundesgymnasium) Adresse : Spittelwiese 14, 4020 Linz

: Spittelwiese 14, 4020 Linz Kontakt : TEL: +43 732 772635 / E-Mail: office <AT> akadgymlinz.at

: TEL: +43 732 772635 / E-Mail: office <AT> akadgymlinz.at Website : www.akadgymlinz.at

: www.akadgymlinz.at Direktor: Dir. Mag. Wolfgang Zechmeister

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Die Schule legt nach eigenen Angaben Wert darauf, jede:n Schüler:in seinen/ihren Begabungen und persönlichen Eigenschaften entsprechend individuell zu unterstützen, gegebenenfalls zu fördern und mit dem Ziel verantwortungsbewusste Persönlichkeiten heranzubilden.

Des Weiteren legt die Schule Wert auf ein gutes Miteinander, vernünftige Umgangsregeln und die Achtung sozialer Grundwerte. Hierzu stehen sogenannte “Peer Mediatoren” bereit, mit denen man vertrauliche Gespräche über sensible Themen oder seine eigenen Probleme führen kann.

Die Peer-Mediatoren haben in erster Hinsicht die Aufgabe von Gewaltprävention und Konfliktlösung. Nach Angabe der Schule sind sie ein wichtiger Baustein im Klima von Toleranz und Verständnis.

Das sprachliche Angebot ist besonders umfangreich und wird auch auf der Webseite der Schule beworben. Der Umgang mit der Kultursprache Deutsch und die Erlernung lebendiger Fremdsprachen stehen für das Akademische Gymnasium Linz im Fokus.

Außerdem spielen Kultur und Tradition eine große Rolle an diesem Gymnasium. Die Schule sagt dazu, dass es wichtig ist, sich mit seinen Traditionen, seiner Kultur und “zeitgenössischer - mitunter auch provokanter - Kunst” auseinanderzusetzen.

Spezielle Lehrangebote des Gymnasiums

Neben dem Zweig des humanistischen Gymnasiums gibt es einen ganzen musikalischen Zweig.

Das wahrscheinlich am meisten herausstechende Lehrangebot der Schule ist die Musikklasse, die jährlich in jeder Jahrgangsstufe geformt wird. Dieses Angebot betont und unterstreicht den musikalischen Schwerpunkt des Gymnasiums, welchen sie in ihrem Leitbild angegeben hat.

Es gilt die Stundentafel des Gymnasiums, mit dem Unterschied, dass das Fach Musik in den ersten beiden Klassen - drei Wochenstunden und in den dritten und vierten Klasse - zwei Wochenstunden umfasst. Der außerschulische Besuch einer Musikschule, eines Instrumentalunterrichts oder die Nutzung der schulischen Angebote hierzu in der Nachmittagsbetreuung wird empfohlen.