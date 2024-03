Porsche Austria als Printwerber des Jahres 2023 ausgezeichnet

Mit etwa 500 Gästen aus Werbung, Wirtschaft, Politik und Medien wurde die Bedeutung etablierter Printmedienmarken als glaubwürdiges Werbeumfeld betont. VÖZ-Präsident Markus Mair eröffnete den Abend und unterstrich die Wertigkeit von Zeitungen und Magazinen im Vergleich zu sozialen Medien. Dennoch mahnte er vor einem bedauerlichen Paradigmenwechsel auf dem heimischen Werbemarkt. Big-Tech-Plattformen haben erstmals mehr Werbegeld in Österreich eingenommen als klassische Medien, was Mair als bedenklich für die Demokratie bezeichnete.

© Katharina Schiffl 1. Platz für "Handel, Konsum- & Luxusgüter"

Mediensystem und Gesellschaft unter Druck

Mair warnte vor regulatorischen Beschränkungen, insbesondere vor Werbeverboten für bestimmte Lebensmittel, die das Mediensystem gefährden könnten. Er betonte, dass die Finanzierung von Medien für verantwortungsvollen Journalismus und deren Rolle als "Public Watchdog" essentiell sei. Kritische Recherche und Meinungsvielfalt seien unverzichtbar für eine demokratische Gesellschaft.

© Katharina Schiffl 1. Platz für "Soziales & Karitatives"

Porsche Austria als zuverlässiger Partner

Der begehrte ADGAR für den Printwerber des Jahres ging an Porsche Austria. In seiner Laudatio lobte Helmut Schoba, VÖZ-Vorstandsmitglied, die langjährige Partnerschaft von Porsche Austria mit heimischen Medienhäusern. Die Auszeichnung wurde an Porsche-Austria-Geschäftsführer Wilfried Weitgasser und Andreas Martin, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative, überreicht.

© Katharina Schiffl 1. Platz für "Dienstleistungen"

Weitere Sieger in verschiedenen Kategorien

Die Agentur Havas Village Wien erhielt den ADGAR in der Kategorie Auto & Motor für die Kampagne von Volvo Car Austria. In der Kategorie Dienstleistungen triumphierte die Agentur DDB Wien für McDonald's mit dem Sujet "Cozy". XXXLutz gewann in der Kategorie Handel, Konsum- & Luxusgüter dank der kreativen Arbeit von Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. Für ihre innovative Onlinewerbung wurde die gleiche Agentur mit dem Sujet "Ich MAK Daten in Echtzeit" für das Museum für angewandte Kunst ausgezeichnet. In der Kategorie Soziales & Karitatives gewann die Kampagne "Plastik" von DDB Wien für Greenpeace Österreich.

© Katharina Schiffl 1. Platz für "Kreativer Einsatz von Online-Werbung"

Gala-Highlights mit prominenten Moderatoren

Ö3-"Mikromann" Tom Walek eröffnete den Abend, während Gundula Geiginger (Puls4) und Armin Assinger (ORF) als Moderationsduo durch die Gala führten. Das musikalische Highlight lieferte der Amadeus-Award-Gewinner Josh, der seit seinem Megahit "Cordula Grün" zu einem Fixpunkt in der österreichischen Musikszene avancierte. Sein aktuelles Album "Reparatur" stieg im Herbst des Vorjahres sofort auf Platz eins der Charts ein.