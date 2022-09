Topinambur: Die ballaststoffreiche Wurzelknolle

Inhaltsverzeichnis

Unter welchen Namen ist Topinambur noch bekannt?

Die Topinambur, auch bekannt unter dem Namen "Helianthus tuberosus", gehört zur Familie der Korbblütler. Sie lässt sich somit in die Gattung der Sonnenblumen einordnen. Hierzulande ist das Gemüse auch unter den Bezeichnungen Knollen-Sonnenblume, Erdartischocke, Zuckerkartoffel oder Erdbirne bekannt.

Wie erkennt man sie?

Die Topinambur ist ein Knollengemüse, das unter der Erde heranwächst und dabei große Abzweigungen bildet. Aus diesen entstehen schließlich längliche und runde, kartoffelgroße Knollen. Die Pflanze wächst in Form von langen Trieben mit vielen Seitenästen und rauhaarigen Stängeln, die mit Sonnenblumen-ähnlichen Blättern besetzt sind. Sie erreicht eine Höhe von zweieinhalb bis drei Metern. Die unterschiedlichen Formen und Farben des Wurzelgemüses sind charakteristisch für ebendieses. Die birnen- und apfelförmigen Rhizomknollen können eine Färbung annehmen, die von beige über gelb bis hin zu rosa reicht. Das Fleisch der Knolle bleibt hingegen weiß.

Womit ist Topinambur verwechselbar?

Topinambur-ähnliche Pflanzen sind das Sonnenauge oder die Durchwachsene Silphie. Die Knollenpflanze kann außerdem mit der Sonnenblume verwechselt werden, da sich deren Blüten sehr ähneln. Die Verwechslungsgefahr birgt aber keine Risiken, da die Pflanzen ungiftig sind.

Welche besonderen Merkmale hat sie?

So wie die Sonnenblume entwickelt auch die Topinambur hell leuchtende Blüten mit einem sonnengelben Strahlenkranz und den mittig sitzenden, bräunlich- gelben Röhrenblüten. Ein weiteres besonderes Attribut ist ihre Winterhärte. Die Topinambur-Knolle ist unempfindlich gegenüber Temperaturen von bis zu minus 25 °C.

Wie schmeckt Topinambur?

Das Gemüse bietet eine gesunde Alternative zur klassischen Kartoffelknolle. Es erinnert geschmacklich an die Artischocke oder an Maroni. Der Geschmack der Topinambur wird von aromatisch über erdig bis hin zu nussig-süßlich beschrieben.

Welche Arten gibt es?

Die verschiedenen Arten variieren hinsichtlich der Reifezeit, der Lagerfähigkeit und der Größe der Knollen. Sie unterscheiden sich in der Farbe, der Form, aber auch in Geschmack und in den Möglichkeiten des Anbaus. Besonders bekannt sind die Sorten Gute Gelbe, Bianca, Rote Zonenkugel und Waldspindel. Letztere kennzeichnen leicht rot gefärbte Knollen und ein spindelförmiges Aussehen. Die Topinambursorte mit dem Namen Gute Gelbe gilt als beste Speisesorte.

Vorwiegend wird die Topinambur in Nordamerika angebaut, aber auch in Asien und in Europa.

Wie kann man sie selbst anbauen?

Das Gemüse kann sowohl im Garten als auch im Topf angebaut werden. Die Knollen sollten zwischen Ende März und Mitte Mai gepflanzt werden, sodass möglichst schnell die ersten Triebe wachsen. Die Topinambur-Pflanze wächst bevorzugt in sandigen Böden.

Beim Anbau im Kübel muss darauf geachtet werden, dass ausreichend Platz für die Topinambur-Pflanze vorhanden ist, da sie sehr hoch wächst. Blumenkübel eignen sich hier besonders gut. Dieser sollte mit etwas Sand in der Erde gefüllt sein und ausreichend Nährmittel bieten. Die Knollen können einfach in den Kübel gegeben werden und mit einer Schicht von Erde und Sand bis zu zehn Zentimeter dick bedeckt werden. Zu beachten ist, dass die Erde stetig feucht bleibt, damit sich die Knollen bilden können.

Die Topinambur kann größtenteils den ganzen Winter über bis zum März geerntet werden. Von Oktober bis März hat die Knolle Saison.