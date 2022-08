Artischocke: schmackhaft, gesund und dekorativ

Inhaltsverzeichnis

Unter welchen Namen ist die Artischocke noch bekannt?

Die Artischocke war bereits im 16. Jahrhundert unter Namen wie Artischan oder Artischoca bekannt.

Merkmale

Die Artischocke hat dornige Laubblätter, deren Unterseite graufilzig behaart ist. Ausgewachsene Exemplare bilden über den Sommer hinweg große, körbchenförmige Blütenstände mit zahlreichen Hüllblättern und fleischigem Blütenboden aus. Werden Artischocken nicht geerntet, dann öffnen sich violette Röhrenblüten. Dadurch eignet sich die Artischocke auch gut als Zierpflanze, die Insekten wie Bienen und Hummeln anlockt.

Wie wird die Artischocke botanisch eingeordnet?

Bei der Artischocke handelt es sich um ein Blütengemüse aus der Familie der Korbblütler.

Wie schmecken Artischocken?

Der feine Geschmack der Artischocke erinnert an das Eiweiß eines Spiegeleis. Je nach Zubereitungsart variiert der Geschmack. So kann die Artischocke süßlich, nussig oder auch zart bitter schmecken. Auch die Sorte hat Einfluss auf den Geschmack.

Welche Arten gibt es?

Zu den bekanntesten Artischockensorten gehören Green Globe, Große von Laon und Orlando. Sie werden vor allem im Weinbauklima angebaut. Sorten wie Imperial Star, Vert de Provence und Vert Globe hingegen wachsen auch in raueren Gegenden. Zudem gibt es einige Sorten kleiner Artischocken, die sich im Ganzen verzehren lassen.

Anbaugebiete

Artischocken werden vorwiegend in wärmeren Gefilden angebaut, etwa in Frankreich, Spanien oder Italien. Aus Italien stammen auch die kleineren Artischockensorten, die früh geerntet und im Ganzen verzehrt werden können. Angebaut werden sie beispielsweise auf der Gemüseinsel Vignole in der Lagune von Venedig oder in Rom.

Ist der Anbau zu Hause möglich?

Bisher hat sich der Anbau von Artischocken nur im warmen Klima in Weinbaugebieten gelohnt. In raueren Gegenden ist der Anbau zumindest einjährig möglich. Artischocken benötigen einen geschützten und vollsonnigen Standort. Der Boden muss mit Humus angereicehert und gut gedüngt sein. Staunässe und Kälte vertragen Artischocken sehr schlecht. Haben sie erst einmal einen Winter im Garten überstanden, können sie dort über mehrere Jahre hinweg weiter wachsen und sich Nährstoffe aus tieferen Bodenschichten holen.

Es empfiehlt sich, die Artischocken entweder bereits als Jungpflanzen zu kaufen oder im Haus vorzukultivieren. An einem hellen, warmen Ort in einer Saatkiste mit lockerer, humusreicher Erde können sie ab Mitte Januar ausgesät werden. Ende April haben die Jungpflanzen dann für gewöhnlich drei bis fünf Laubblätter und können in den Garten ausgesetzt werden.