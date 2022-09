Sasa Kalajdzic: Profifußballer mit Köpfchen

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief Sasa Kalajdzic

Name : Sasa Kalajdzic

: Sasa Kalajdzic Geboren : Am 7.7.1997 in Wien

: Am 7.7.1997 in Wien Sternzeichen : Krebs

: Krebs Wohnort : Stuttgart

: Stuttgart Größe : 2 Meter

: 2 Meter Beruf : Profifußballer

: Profifußballer Verein : VFB Stuttgart

: VFB Stuttgart Familienstand : ledig

: ledig Kinder: keine

Sasa Kalajdzic, der Zwei-Meter-Mann

Der Stürmer mit den serbischen Wurzeln ist vor allem durch seine Körpergröße und der damit verbundenen Kopfballstärke bekannt. Mit genau zwei Metern überragt er die meisten seiner Mitspieler und wird gerne mit dem englischen Fußball-Hünen Peter Crouch verglichen. Zudem gilt er als echter Zielspieler mit großem Spielverständnis und einer ausgeprägten Technik. Dabei kann er nicht nur Tore erzielen, sondern auch Platz für die Mitspieler freispielen und diese mit Gelegenheiten versorgen.

Das dürfte auch der Grund sein, warum er lange Zeit als möglicher Lewandowski-Nachfolger beim FC Bayern gehandelt wurde. Nachdem erste Gespräche zwischen dem Rekordmeister und seinem Management stattgefunden hatten, soll der Bundesligist im Sommer 2022 wieder Abstand von seiner Verpflichtung genommen haben. Nach Aussagen der Sport BILD steht Kalajdzic jedoch weiterhin auf der Top-Wunschliste von Salihamidzic & Co. Inwieweit es zu einer Verpflichtung kommt, soll vor allem davon abhängen, ob der Wunschkandidat Mathys Tel vom FC Bayern verpflichtet wird.

© imago images/Sven Simon Sasa Kalajdzic ist mit seiner Größe beim Kopfball sehr präsent

Sasa Kalajdzic: Seine Karriere

Sasa Kalajdzic hat vor seiner Fußballkarriere die HTL-Matura mit dem Schwerpunkt Maschinenbau absolviert.

Seine Karriere als Spieler nahm insbesondere durch seine Verpflichtung beim österreichischen Zweitligisten FC Admira Wacker Mödling Fahrt auf. Hier wurde Kalajdzic von 2016 bis 2018 vorerst in der Amateurmannschaft aufgestellt. Bereits im Sommer 2017 kam er regelmäßig bei Pflichtspielen in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Insgesamt bestritt Sasa Kalajdzic 33 Spiele in der österreichischen Bundesliga und erzielte 11 Tore und 12 Torvorlagen.



Mitte 2019 wurde Kalajdzic für 2,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart verpflichtet und unterzeichnete dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2013. Leider erlitt er bereits in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss und fiel bis Mai 2020 aus.

Zudem bestritt Kalajdzic 15 Spiele für die Nationalmannschaft Österreichs und erzielte 4 Tore. Für die U21 war er 6-mal im Einsatz.

Besonderes Tor im EM-Achtelfinale gegen Italien

Den wohl bisher größten Erfolg seiner Karriere erzielte Kalajdzic im Kader der österreichischen Nationalmannschaft 2021. Österreich erreichte in diesem Jahr das Achtelfinale gegen Italien. Das Team unterlag zwar 2:1, jedoch konnte Kalajdzic das einzige Tor in der Verlängerung erzielen. Der Treffer hat zugleich historischen Wert, da er die Rekordserie der Italiener von 1168 Minuten ohne Gegentor beendete.

Kicker mit Humor

Sasa Kalajdzic vermittelt in Interviews stets einen bescheidenen, auf dem Boden gebliebenen Eindruck. Im Fokus steht für ihn stets der Erfolg der Mannschaft, der er den bestmöglichen Wert beisteuern will.

Zudem gilt er als humorvoller Mensch, der seine Mannschaftskameraden öfter mit „Wiener Schmäh”, also typisch wienerischen Humor zum Lachen bringt. Im Interview mit „Der Standard” erzählte er von einem Vorfall, bei dem ihn ein Bekannter verblüfft hinsichtlich seiner Körpergröße ansah und den Satz "Du bist ja länger als eine Woche" fallen ließ. Dieser Spruch gefiel Kalajdzic so gut, dass er ihn für sich übernahm.

Sasa Kaljadzic privat

In seinem Geburtsort Wien kam das Talent erstmals mit Fußball in Berührung. Im Alter von sechs Jahren kickte er bereits auf dem Fußballplatz des SV Donau Wien.



Kaljadzics Eltern sind serbischer Herkunft und stammen aus Bosnien-Herzegowina. Sein Vater ist Elektroinstallateur und ausgemachter Fan von Partizan Belgrad. Einst flüchteten sie vor dem Krieg und zogen nach Wien, wo sie im 22. Bezirk wohnen. Kalajdzic pflegt ein sehr familiäres Verhältnis zu seinen Eltern und besucht diese regelmäßig, auch seine Großeltern in Bosnien sieht er mindestens einmal jährlich. Sein Bruder Daniel spielte ebenfalls für die Admira und ist nun Zweitliga-Profi beim Grazer AK.

Sasa Kalajdzic ist mit seiner Freundin Lorena Grabovac (23) liiert, bei der er 2021 bei der Bruno-Gala in Wien erschien. 2022 zeigten sie sich beim gemeinsamen im Urlaub in Kroatien auf einer Bootstour um die Insel Solta.

© IMAGO/Sportfoto Rudel Sasa Kalajdzic mit seiner Freundin

Aktuell lebt Sasa Kaljadzic in Stuttgart, wo er sich nach eigenen Angaben sehr wohl fühlt. Gerne besucht er das Höhencafé auf dem Höhenpark Killesberg, wo er ideal abschalten kann.

