„Trendwende“ am Immobilienmarkt – Mietmarkt bleibt aber weiter unter Druck

Die Rückkehr hoher Zinsen samt strengeren Regeln für die Kreditvergabe – Stichwort: KIM-Verordnung – machten laut Reith vielen potenziellen Immobilienkäufern in den vergangenen Jahren "einen Strich durch die Rechnung". Gepaart mit dem Bevölkerungswachstum hatte dies jedoch entsprechende Auswirkungen auf den Immobilienmarkt: "Der Traum vom Eigenheim wird seit Herbst 2022 länger in der Mietwohnung geträumt", so der Experte. Im zweiten Quartal 2025 wohnten demnach 6.000 Haushalte weniger im Eigentum als im dritten Quartal 2022 - ein Minus von 0,3 Prozent.

"Der große Gewinner war der Mietmarkt", resümierte Reith. Gleichzeitig verwies er auf steigende Mieten – insbesondere in Bezirken mit hoher Bevölkerungsdichte und Nachfrage. Eingriffe in den Mietmarkt würden laut dem Ökonomen nur Symptome bekämpfen. "Das eigentliche Problem ist die Knappheit an Wohnraum", betonte Reith, "und die werde durch Eingriffe in den Mietmarkt nicht verringert, sondern ganz im Gegenteil noch erhöht". Das Angebot der Mietwohnungen am Markt würde in der Folge sinken.

Außerdem erklärte Reith, dass die Mieten in den vergangenen 20 Jahren zwar deutlich gestiegen seien, Einkommen allerdings auch. In Relation zu den Löhnen seien Mieten nur um 0,3 Prozent teurer geworden, betonte er.