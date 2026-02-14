WKÖ budgetiert externe Prüfung mit 675.000 Euro

Bis zum Ergebnis der Prüfung wurden etwa jene zum Teil als exorbitant kritisierten Erhöhungen von Funktionsentschädigungen auf Spitzenebene ausgesetzt, die unter anderem zum Rücktritt Harald Mahrers als WKÖ-Chef geführt hatten. Erst Ende Jänner hatte die Kammer angekündigt, heuer 4,2 Millionen Euro einsparen zu wollen, um das in dieser Höhe veranschlagte Budgetminus 2026 auf eine schwarze Null zu drücken.

Laut dem Zeitungsbericht zählte diese Woche zu den Einsparungen, dass die WKÖ heuer - im Gegensatz wie zuletzt unter Mahrer - auf eine Loge beim Wiener Opernball verzichtete, genauso wie hochrangige Funktionäre auf eine Teilnahme. Mahrer hatte seinerzeit gescherzt, in der Loge werde "nur Mineralwasser" getrunken. Eine Loge mit Gästekarten und Bewirtung kostet einige zehntausend Euro. Schultz ist Mahrer auch als Chefin des ÖVP-Wirtschaftsbundes nachgefolgt.