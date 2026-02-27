Wintersaison nach Jänner auf Rekordkurs bei Nächtigungen

Die Anstiege lassen sich vor allem auf Gäste aus dem Ausland zurückführen, die Zahl stieg von November bis Jänner um 6,7 Prozent auf 28,18 Millionen. Auch die Nächtigungszahl von Gästen aus Österreich wuchs um exakt 2 Prozent auf 7,94 Millionen, so die Statistikbehörde.

Der allergrößte Herkunftsmarkt blieb mit riesigem Abstand Deutschland (13,22 Mio.; plus 3,6 Prozent). Dahinter folgten die Niederlande mit einem besonders großen Plus (2,98 Mio.; plus 11,2 Prozent), das Vereinigte Königreich (1,03 Mio.; plus 5 Prozent) sowie Tschechien (0,94 Mio.; plus 9,6 Prozent).