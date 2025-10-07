Wifo/IHS legen neue Konjunkturprognose vor

©APA, HANS KLAUS TECHT
Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS legen am Dienstagvormittag ihre Herbstprognose für Österreichs Wirtschaft und das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2025 und 2026 vor. Angesichts des leichten Wirtschaftswachstums im ersten Halbjahr wird eine Korrektur der Konjunkturprognose nach oben erwartet. Die heimische Volkswirtschaft würde damit den längsten Wirtschaftsabschwung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hinter sich lassen.
Mitte September hatte bereits die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,3 Prozent vorhergesagt. Nach den Rezessionsjahren 2023 und 2024 prognostizieren die Ökonomen von Raiffeisen Research im laufenden Jahr ein "Mini-Wachstum" von 0,4 Prozent.