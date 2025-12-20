Weihnachtsgeschäft stützt Trendwende im Handel

Beim APA-Lokalaugenschein in der Wiener Innenstadt waren am Samstagnachmittag sehr viele bummelnde Touristen und zahlreiche Einheimische unterwegs. Die Geschäfte am Graben, Kohlmarkt und in der Kärntner Straße waren gut besucht. In Salzburg und Tirol lockte zeitweiser Sonnenschein und relativ warme Temperaturen viele Weihnachtseinkäufer in die Einkaufsstraßen.

Auch die 16 Einkaufszentren von Spar European Shopping Centers (SES) von Wien bis Vorarlberg sind mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft zufrieden. "Black Friday, erster und der heutige vierte Adventsamstag sowie der 8. Dezember zählten bisher zu den stärksten Einkaufstagen im bisherigen Saisonverlauf", hieß es von SES. "Die Besucherzahlen bewegen sich auf dem hohen Vorjahresniveau, gestiegen ist in unseren Malls die Anzahl der Kassenvorgänge", sagte SES-Chef Christoph Andexlinger. Die noch verbleibenden Tage im Dezember - sowohl vor als auch nach Weihnachten - seien "jetzt die entscheidenden für die stationären Händler, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe".

Die Wirtschaftsforscher des Wifo prognostizieren für den österreichischen Handel heuer ein nominelles Umsatzplus von 3,2 Prozent, inflationsbereinigt ein Erlösplus von 1 Prozent. Nach den beiden Rezessionsjahren 2023/2024 soll Österreichs Wirtschaft laut Prognosen heuer auch real um 0,5 Prozent wachsen.

Wifo und Handelsverband gingen Mitte Dezember von einem weihnachtsbedingten Mehrumsatz 2025 von nominell 1,19 Mrd. Euro aus. Das wäre ein Umsatzplus von 2 Prozent gegenüber den vorjährigen Weihnachtseinkäufen. Durch das Gutscheingeschäft und die Umtauschphase im stationären Handel wirkt das Weihnachtsgeschäft auch noch im Jänner spürbar nach. Erst wenn die Geschenkkarten für Waren oder Dienstleistungen eingelöst werden, wird dies als Umsatz bei Händler oder Dienstleistungsbetrieben verbucht.