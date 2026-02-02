Studie: Glücksspiel-Monopol fördert Schwarzmarkt

Der aktuelle Gesetzesentwurf sieht massive Eingriffe in den Spielverlauf vor, die laut der Analyse den Spielerschutz erhöhen sollen, das legale Angebot jedoch unattraktiv machen. Der Reformvorschlag basiere unter anderem auf der Annahme, produktspezifische Verschärfungen - wie signifikant niedrigere Einsatz- und Gewinngrenzen, obligatorische wöchentliche bzw. monatliche Verlustlimits sowie Spielverlangsamungen - allein würden bei gleichzeitiger Beibehaltung des Monopols zu einer besseren Kanalisierung in den legalen Markt führen. Diese Annahme werde aber durch empirische Daten und Verhaltensanalysen klar widerlegt, heißt es in der Studie.

"Ohne Wettbewerb und bei Fehlen eines attraktiven, legalen Angebots drängen solche Restriktionen die Spieler unweigerlich in den unregulierten, internationalen Online-Markt - mit fatalen Folgen für Spielerschutz und Staatshaushalt", so Studienautor Andreas Kreutzer. Technische Hürden wie DNS- und Payment-Blocking seien international wirkungslos geblieben.

Die wirtschaftlichen Folgen der Reform wären laut der Berechnung gravierend. Im "Worst-Case"-Szenario würde die Kanalisierungsrate der Spieler in den legalen Markt (win2day.at) bis 2031 auf 27,8 Prozent fallen. Die kumulierten Steuereinnahmen würden im Prognosezeitraum 2026 bis 2031 auf nur noch 600 Mio. Euro sinken. Im Gegensatz dazu verspricht das Modell einer kontrollierten Marktöffnung deutlich höhere Erträge. Bei einer Liberalisierung mit 15 Lizenzen und strengen Auflagen prognostiziert Branchenradar Steuereinnahmen von bis zu 1,88 Mrd. Euro sowie eine Kanalisierungsrate von über 85 Prozent.

Nur ein funktionierender regulierter Markt ermögliche effektive Schutzmaßnahmen wie Alterskontrollen, Limits und das Monitoring des Spielverhaltens, betont die Studie. Instrumente des Spielerschutzes würden ihre Wirkung verlieren, wenn Nutzer das legale System umgehen. Kreutzer empfiehlt der Regierung daher, das Monopol zugunsten eines modernen Lizenzsystems aufzugeben, um sowohl den Spielerschutz als auch die fiskalischen Interessen des Staates zu sichern.