Sommer brachte Bedarf nach weniger Strom und mehr Gas

Obwohl mehr Strom gebraucht und weniger erzeugt wurde, hat Österreich von April bis September 2025 um rund 1,4 TWh mehr Strom exportiert als importiert.

Während der Stromverbrauch im Sommer gesunken ist, wurde um 3,3 Prozent mehr Gas verbraucht. Die Gasspeicher waren Ende September mit rund 85,6 TWh um etwa 9,4 Prozent weniger gefüllt als ein Jahr zuvor. Die eingespeicherte Menge "liegt damit aber deutlich über dem gesamten Gasverbrauch des letzten Winters von 57,7 TWh", versichert die E-Control. Im Sommer wurden 63,3 TWh mehr Gas importiert als exportiert, damit lag der Außenhandessaldo um die Hälfte höher als 2024 (42,2 TWh).