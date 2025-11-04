News Logo
ABO

Sommer brachte Bedarf nach weniger Strom und mehr Gas

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die Österreicherinnen und Österreicher haben im Sommerhalbjahr (April bis September) um 0,8 Prozent weniger Strom verbraucht als im gleichen Zeitraum 2024. Die Erzeugung von Strom fiel zugleich um 9,1 Prozent auf 37,6 TWh, da aus Wasserkraft um ein Fünftel weniger Strom produziert wurde. Aus Wärmekraftwerken (plus 5,8 Prozent), Windkraftwerken (plus 9,7 Prozent) und Photovoltaikanlagen (etwa plus 28,5 Prozent) kam hingegen mehr Strom.

von

Obwohl mehr Strom gebraucht und weniger erzeugt wurde, hat Österreich von April bis September 2025 um rund 1,4 TWh mehr Strom exportiert als importiert.

Während der Stromverbrauch im Sommer gesunken ist, wurde um 3,3 Prozent mehr Gas verbraucht. Die Gasspeicher waren Ende September mit rund 85,6 TWh um etwa 9,4 Prozent weniger gefüllt als ein Jahr zuvor. Die eingespeicherte Menge "liegt damit aber deutlich über dem gesamten Gasverbrauch des letzten Winters von 57,7 TWh", versichert die E-Control. Im Sommer wurden 63,3 TWh mehr Gas importiert als exportiert, damit lag der Außenhandessaldo um die Hälfte höher als 2024 (42,2 TWh).

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wirtschaft
Aufregung um WKÖ-Gehaltserhöhung um 4,2 Prozent
Grund sei die "anhaltend negative Entwicklung der Bauindustrie"
Wirtschaft
Baustoffhändler Quester meldet Insolvenz an
Wenig Erfreuliches vom Arbeitsmarkt
Wirtschaft
Arbeitsmarkt weiter durch schwache Konjunktur belastet
Unternehmen betreibt sechs Anlagen im Bezirk Amstetten
Reisen & Freizeit
Königsberg-Hollenstein Skilifte in Konkurs
Im Sacher in Wien freut man sich über eine besondere Auszeichnung
Reisen & Freizeit
Sacher in Wien nun unter den 50 besten Hotels der Welt
Das Hotel Sacher findet sich erstmals auf der Liste
Reisen & Freizeit
Sacher in Wien unter den 50 besten Hotels weltweit
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER