Slowenische Mass und Finanzinvestor kaufen Leder & Schuh

Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. "Mit Mass gewinnen wir einen starken und erfahrenen Partner, der unsere Vision teilt, während Advance Capital Partners uns die finanzielle Stabilität bietet, die für unsere weitere Entwicklung entscheidend ist.," sagte Armin Weger, CEO von Leder & Schuh, laut Aussendung. Die Slowenen wollen die Marken Humanic, Shoe4You und Mass weiterentwickeln und in den kommenden fünf Jahren rund 60 neue Filialen eröffnen.