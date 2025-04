REWE investiert in den nächsten zwei Jahren 1,5 Milliarden Euro in Österreich

Die im Februar vom Obersten Gerichtshof verhängte Rekordstrafe in Höhe von 70 Millionen Euro für eine nicht gemeldete Geschäftsflächenübernahme in Wels will REWE nicht einfach hinnehmen. Eine Individualbeschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) sei in Vorbereitung. Haraszti sieht durch das Urteil negative Auswirkungen auf die Rechtssicherheit am Standort Österreich.