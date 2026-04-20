PMS Gruppe: „Es wird Wachstum geben“

Dr. Wolfgang Sattler, Geschäftsführer PMS Technikum Lavanttal GmbH©Rene Strasser
Im Gespräch mit dem Kärnten Regional Magazin zeigt sich Dr. Wolfgang Sattler (Geschäftsführer PMS Technikum Lavanttal GmbH) überzeugt, dass die PMS Gruppe wachsen wird und ist sich sicher: „Wir werden durch KI keinen einzigen Menschen verlieren!“
Von Johannes Hödl
Die PMS Gruppe mit Headquarter im kärntnerischen Lavanttal hat seit 2005 eine bemerkenswerte Performance hingelegt. Das eigentümergeführte Unternehmen (CEO Franz Grünwald) verfügt über Standorte in ganz Österreich, erwirtschaftet mit mehr als 600 Beschäftigten über 100 Millionen Umsatz und hat sich eine zeitgemäße Unternehmensstruktur gegeben. Die PMS Gruppe ist der verlässliche Partner, der Verantwortung bei der Beratung, Planung, Errichtung, dem Betrieb und Service von Elektro- und Wärmetechniksystemen übernimmt. PMS betreut Industriekunden sowohl in Österreich als auch am internationalen Markt und ist in ihrer Ausrichtung durch eine 20%-Beteiligung der Invest AG (Raiffeisenlandesbank Oberösterreich) gestärkt, um Synergien zu nutzen und am Markt noch effizienter auftreten zu können.
Wolfgang Sattler, gebeten um einen Blick in die Zukunft des Unternehmens: „Wir werden wachsen. Es werden weitere Firmen auch mit interessanten Produktportfolios dazukommen, um die Wertschöpfungskette auszuweiten. Und es ist das Thema KI, mit dem wir uns ganz intensiv beschäftigen. Wir werden keinen einzigen Menschen durch KI verlieren, da bin ich überzeugt.“
Organisiert als Flottenverband aus zehn spezialisierten Unternehmen bündelt PMS Kompetenzen gezielt. Projekte werden schnell, präzise und wirtschaftlich umgesetzt. Für Kund:innen bedeutet das: Planbare Kosten, termingerechte Umsetzung und messbare Ergebnisse bei Investitionen in Energie, Industrie und Infrastruktur.
Rasante Entwicklung bei Ausbildung
PMS entwickelt gezielt Produkte und Systeme, die wirtschaftlich, modular und technologisch führend sind: Hybridkraftwerke, Batteriespeicher für AC- und DC-Netze oder der hochleistungsfähige Biomassekessel PMS OAK 1,5–10 MW für Fernwärme und Industrie. Jede Lösung ist auf die Anforderungen energieintensiver Branchen zugeschnitten – ein echter Innovationsvorsprung für Unternehmen, die Effizienz und Nachhaltigkeit verbinden wollen.
Auch beim PMS Technikum findet eine für das Unternehmen rasante Entwicklung vom firmeninternen Ausbildungszentrum zu einer regionalen Plattform für moderne Fach-, Lehrlings- und Führungskräfteentwicklung statt. „Die Lehrlingsausbildung ist uns ganz wichtig und liegt uns sehr am Herzen. Wir haben eine hauseigene Lehrwerkstätte, eine Top-Infrastruktur, eigene Lehrlingsverantwortliche natürlich. Und wir haben ein attraktives Programm für unsere Lehrlinge aufgestellt, mit Job-Rotation und mehr. Seit heuer bieten wir den Doppellehrberuf Elektro- und Metalltechnik an“, so Sattler. Aktuell haben 55 Lehrlinge bei PMS einen Lehrplatz. Diese Zahl soll auf 80 wachsen. Neben der klassischen Lehrlingsausbildung bietet das Technikum ein außergewöhnlich breites Spektrum an technischen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
In Kooperation mit der FH Kärnten etwa Studienmöglichkeiten wie System Engineering, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen zum Teil als „Extended-Studium“ mit Vorlesungen vor Ort und Präsenzzeiten an der FH an. Laut Wolfgang Sattler sind diese Studien ideal für Berufstätige. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in der PMS Akadamie in Schulungen, Trainings, fachlicher Weiterbildung, Soft Skills & Führung und ermöglicht individuelle Programme für Mitarbeiter. Coaching und Persönlichkeitsentwicklung sowie Projekte mit starkem Praxisbezug bilden eigene Schwerpunkte.
Entdeckungsreise „Lehrlingscamps“
Wenn Wolfgang Sattler die in der PMS Akademie angesiedelten, noch jungen „Lehrlingscamps“ erwähnt, spürt man Begeisterung: „Diese Camps, die wir hier entwickelt haben, sind im Prinzip eine dreitägige Entdeckungsreise für junge Menschen. Wir führen sie einmal am Beginn mit dem Schwerpunkt ,Team und Werte´ und einmal am Ende der Lehre mit Schwerpunkt ,Orientierung und Ziele´ mit pädagogisch hochwertigen Programm durch. „Teambuilding, Geschicklichkeit, individuelle Fertigkeiten und soziale Intelligenz können sich entfalten. Uns geht es um das Thema Orientierung, damit die jungen Leute eine Zielvorstellung entwickeln, wohin sie ihr Berufsleben führen soll. Erstmals werden heuer diese Jugendcamps auch externen Lehrlingen von Firmen aus der Region angeboten.
Und darüber hinaus hat PMS starke finanzielle Anreize geschaffen: Wenn Schulnoten, Reputation bei Kollegen, Ausbildungspartnern und internen Vorgesetzten, Sozialkompetenz und Arbeitsleistung stimmen, werden am Ende des Lehrjahres Boni ausgezahlt. Zusätzlich gibt es bei Top-Leistungen und guter LAP eine attraktive Gesamt-Lehrzeitprämie.