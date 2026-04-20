PMS Gruppe: „Es wird Wachstum geben“

PMS entwickelt gezielt Produkte und Systeme, die wirtschaftlich, modular und technologisch führend sind: Hybridkraftwerke, Batteriespeicher für AC- und DC-Netze oder der hochleistungsfähige Biomassekessel PMS OAK 1,5–10 MW für Fernwärme und Industrie. Jede Lösung ist auf die Anforderungen energieintensiver Branchen zugeschnitten – ein echter Innovationsvorsprung für Unternehmen, die Effizienz und Nachhaltigkeit verbinden wollen.

Auch beim PMS Technikum findet eine für das Unternehmen rasante Entwicklung vom firmeninternen Ausbildungszentrum zu einer regionalen Plattform für moderne Fach-, Lehrlings- und Führungskräfteentwicklung statt. „Die Lehrlingsausbildung ist uns ganz wichtig und liegt uns sehr am Herzen. Wir haben eine hauseigene Lehrwerkstätte, eine Top-Infrastruktur, eigene Lehrlingsverantwortliche natürlich. Und wir haben ein attraktives Programm für unsere Lehrlinge aufgestellt, mit Job-Rotation und mehr. Seit heuer bieten wir den Doppellehrberuf Elektro- und Metalltechnik an“, so Sattler. Aktuell haben 55 Lehrlinge bei PMS einen Lehrplatz. Diese Zahl soll auf 80 wachsen. Neben der klassischen Lehrlingsausbildung bietet das Technikum ein außergewöhnlich breites Spektrum an technischen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

In Kooperation mit der FH Kärnten etwa Studienmöglichkeiten wie System Engineering, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen zum Teil als „Extended-Studium“ mit Vorlesungen vor Ort und Präsenzzeiten an der FH an. Laut Wolfgang Sattler sind diese Studien ideal für Berufstätige. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in der PMS Akadamie in Schulungen, Trainings, fachlicher Weiterbildung, Soft Skills & Führung und ermöglicht individuelle Programme für Mitarbeiter. Coaching und Persönlichkeitsentwicklung sowie Projekte mit starkem Praxisbezug bilden eigene Schwerpunkte.