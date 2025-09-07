News Logo
ABO

OPEC-Förderländer drehen Ölhahn noch weiter auf

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Die Tagesproduktion für Öl wird weiter erhöht
©TOMAS BENEDIKOVIC, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die Staaten des Ölförderverbunds Opec+ wollen ab Oktober noch mehr Rohöl in den Markt pumpen. Saudi-Arabien, Russland und sechs weitere Länder beschlossen eine Erhöhung ihrer Tagesproduktion um insgesamt 137.000 Barrel (je 159 Liter). Bereits in den vergangenen Monaten hatte diese Kerngruppe die Ölhähne schrittweise aufgedreht, um vergangene Produktionsbeschränkungen im Umfang von 2,2 Millionen Barrel pro Tag (bpd) wieder rückgängig zu machen.

von

Mit der weiteren Erhöhung beginnen die acht Staaten mit der schrittweisen Rückabwicklung einer weiteren früheren Produktionskürzung, durch die 1,65 Millionen bpd aus dem Markt genommen worden waren.

Doch die Gruppe verlangsamt das Tempo etwas: Zuletzt war das Förderziel für September um 547.000 bpd angehoben worden; der nächste monatliche Anstieg beträgt nur noch 137.000 bpd. Die acht Staaten begründeten ihren Schritt mit der "gesunden" Situation im Ölmarkt, "stabilen globalen Wirtschaftsaussichten" und niedrigen Öl-Lagerständen. Zu der Gruppe gehören neben Saudi-Arabien und Russland auch Algerien, der Irak, Kasachstan, der Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Die Ölpreise gaben nach einem enttäuschend ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht nach, der auf eine gedämpfte Nachfrage aus der größten Volkswirtschaft der Welt hindeutet. Auch die erwartete Produktionssteigerung aus den Reihen der Opec+ hatte auf die Preise gedrückt.

Am Freitag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 65,69 US-Dollar - 1,30 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober sank um 1,33 Dollar auf 62,15 Dollar.

Rohstoff-Analysten hatten im Vorfeld vor einer weiteren Ausweitung der Förderung gewarnt. Bereits jetzt liefere die Opec+ deutlich mehr Öl, als der Markt benötige, hieß es etwa von den Fachleuten der Commerzbank.

This picture taken on September 2, 2014 shows equipment from the border release and compressor station of the gas pipeline from Ukraine in Ve?ke Kapusany, eastern Slovakia. (Photo by TOMAS BENEDIKOVIC / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die US-Post muss weniger Briefe und Pakete aus dem Ausland ausliefern
Wirtschaft
88 Postdienstleister schränken Lieferungen in die USA ein
++ ARCHIVBILD ++ Google will gegen die Milliardenstrafe vorgehen
Wirtschaft
EU-Kommission will knapp 3 Mrd. Euro von Google
Offene Fragen nach dem Tod von Armani bezüglich seines Imperiums
Wirtschaft
Nach Armanis Tod: Fragen über künftige Unternehmensführung
Streik legt Bahnverkehr in Italien lahm
Wirtschaft
Hunderte Züge fallen wegen Bahnstreik in Italien aus
Stopp an der Raststätte wird auch in Italien immer teurer
Reisen & Freizeit
Italiens Raststätten wegen hohen Preisen in der Kritik
Nach juristischem Dämpfer für Trump
Wirtschaft
US-Regierung ruft im Zollstreit Obersten Gerichtshof an
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER