News Logo
ABO

US-Regierung ruft im Zollstreit Obersten Gerichtshof an

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Nach juristischem Dämpfer für Trump
©AFP, APA, MANDEL NGAN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die US-Regierung hat sich nach einer juristischen Niederlage zu ihren umstrittenen Zöllen an den Obersten Gerichtshof gewandt. Sie reichte am Mittwoch (Ortszeit) einen Antrag auf eine Eilentscheidung ein. "In diesem Fall könnte nicht mehr auf dem Spiel stehen", hieß es in dem von Generalanwalt D. John Sauer eingereichten Antrag. Die Zölle seien zentral für die Wirtschafts- und Handelspolitik des republikanischen Präsidenten.

von

US-Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor erklärt, dass Handelsabkommen mit der EU und anderen Staaten wieder aufgekündigt werden müssten, sollten die Zölle an US-Gerichten scheitern. "Unser Land hat die Chance, wieder unglaublich reich zu werden. Es könnte aber auch wieder unglaublich arm werden", sagte der US-Präsident. "Wenn wir diesen Fall nicht gewinnen, wird unser Land so sehr, so sehr leiden."

Ein Berufungsgericht hatte die meisten der von Trump verhängten Zölle Ende am 29. August für illegal erklärt. Es setzte das Urteil jedoch bis zum 14. Oktober aus, um Einsprüche zu ermöglichen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Frisches Risikokapital für IQM
Technik
Quanten-Start-up IQM sichert sich üppige Finanzierungsrunde
Reisen & Freizeit
TUI goes Japan - Reisekonzern eröffnet 2029 erstes Hotel
EU-Kommission gibt grünes Licht für das umstrittene Abkommen
Wirtschaft
EU-Kommission billigt Mercosur-Freihandelsabkommen
Trump hatte Cooks Entlassung "mit sofortiger Wirkung" angeordnet
Technik
Hunderte US-Forschende unterstützen Fed-Gouverneurin Cook
Für EU-Klimaziele wäre schnellerer Ausbau notwendig
Wirtschaft
Windkraftausbau in Europa langsamer als geplant
Ryanair zahlt Prämie für das Entdecken von zu großem Gepäck
Reisen & Freizeit
Flugbegleiter: Gepäckkontrolle bei Ryanair bringt Probleme
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER