Der Kauf von Second-Hand-Produkten ist eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, nachhaltiger zu konsumieren. Plattformen wie Vinted oder willhaben bieten eine breite Auswahl an Kleidung, Möbeln und Elektronik. Besonders im Bereich Mode liegt der Reiz darin, dass gebrauchte Kleidung oft deutlich günstiger ist – und dazu beiträgt, die Produktionskosten und -ressourcen der Fast-Fashion-Industrie zu senken.

Reparieren statt Wegwerfen

Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, doch Reparieren erlebt eine Renaissance. Egal ob defekte Elektrogeräte, kaputte Kleidung oder beschädigte Möbel – viele Dinge lassen sich mit wenig Aufwand wieder nutzbar machen. Repair Cafés, die in vielen Städten zu finden sind, bieten kostenlose Hilfe bei der Reparatur von Haushaltsgeräten an. Das spart nicht nur Geld, sondern verhindert auch unnötigen Müll.