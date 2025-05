Manfred Ronge: „Wir ‚füttern‘ jeden Tag 2,5 Millionen Österreicher“

Inwiefern kann die Gemeinschaftsverpflegung als „Ernährungspädagoge“ wirken – vor allem bei jungen Menschen in Schulen oder Kindergärten? Gibt es Programme zur Ernährungsbildung über das Tellergericht hinaus?

Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme – es ist Teil der Bildung und Sozialisation. Und hier beginnt Ernährungskompetenz. Als Gemeinschaftsverpfleger:innen haben wir eine große Verantwortung, die wir gerne wahrnehmen. Die Aufklärung der Konsument:innen zum Thema gesundes Essen durch Informationstafeln, Apps und Screens, Nudging – also die gesündere Wahl zur einfacheren machen – sowie Informationsveranstaltungen und Fortbildungskurse sind in den meisten Einrichtungen etabliert, bei unseren Mitgliedern jedenfalls zur Gänze.

Gerade bei Kindern und Jugendlichen leisten Gemeinschaftsverpfleger:innen einen wesentlichen Beitrag zur Ernährungserziehung. Viele Einrichtungen setzen bereits auf begleitende Bildungsmaßnahmen wie etwa Küchentage, Informationsmaterialien oder Kooperationen mit Pädagog:innen.

Wie stark ist der Einfluss internationaler Ernährungstrends auf die österreichische Gemeinschaftsverpflegung – und wie gelingt der Spagat zwischen globaler Inspiration und lokaler Verwurzelung?

Trends wie „Plant-Based“ oder „Functional Food“ fließen zunehmend in die Menügestaltung ein. Wir lassen uns inspirieren, bleiben dabei aber regional verankert. Der Zugang ist pragmatisch: Was schmeckt? Was ist umsetzbar? Und was bringt einen echten Mehrwert für unsere Gäste? Unsere Küchen müssen sich nach den Zielgruppen richten, nicht nach dem Mainstream.

So wird zum Beispiel im modernen Betriebsrestaurant ein breites Angebot an internationalen, trendigen und auch regionalen Speisen angeboten. Das steht nicht im Widerspruch zueinander. Die Hausmannskost – vielleicht etwas moderner interpretiert – darf einfach nicht fehlen. Und der kleine Snack vom reichhaltigen Salatbuffet ist Standard.

In Kindergärten und Schulen werden moderne und trendige Gerichte immer wieder eingebaut und viele davon halten sich nachhaltig. Somit verändert sich das Angebot laufend. Im Bereich der Senior:innenverpflegung steht neben der hohen Bedeutung der altersgerechten Essensversorgung die Tradition im Vordergrund. Natürlich werden auch hier Trends angenommen, oft aber erst mit leichter Verzögerung. In den nächsten Jahren wird sich das Angebot rasant an die nächste Generation anpassen. Die Entwicklungen sind schon voll im Gange.

Was wünschen Sie sich von der Politik, um die Rahmenbedingungen für Ihre Branche nachhaltig zu verbessern – Stichwort Vergaberecht, Förderungen oder bürokratische Hürden?

Unser Dachverband ist dankenswerter Weise in viele Überlegungen der Politik eingebunden und sitzt bei der Erstellung von Richtlinien und Gesetzen am Verhandlungstisch. Insofern finden unsere Mitglieder ernst genommenes Gehör in sehr vielen Bereichen. Die Rahmenbedingungen in Österreich sind im internationalen Vergleich sehr gut. Dennoch wäre es uns ein Anliegen, die Regionalität auch im europäischen Vergaberecht so zu verankern, dass diese auch im nationalen Recht klareren Niederschlag findet. Stichwort „Farm to Fork“-Strategy.

Zudem wünschen wir uns einen Ausbau der Betreuungsplätze in Kindergärten und Schulen. Das ist nicht zuletzt auch eine enorme Chance für die Ernährungserziehung unserer Kinder und hilft bei guter Umsetzung, Essstörungen zu verhindern bzw. zumindest zu verringern und Kindern einen gesunden Zugang zu Essen zu vermitteln. Diese Chance sollten wir nicht verpassen. Es müssen jedoch die nötigen Ressourcen für die professionelle Essensgestaltung durch eine:n Gemeinschaftsverpfleger:in berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang würden wir uns auch Workshops für Kinder und Pädagog:innen wünschen, um das Wissen zu festigen und mit vielen Mythen aufzuräumen. Die GV-Austria bietet sich als Drehscheibe gerne an.

Was bürokratische Auflagen betrifft, so sind diese für leitende Funktionen in einer Gemeinschaftsverpflegungsküche in vielen Bereichen durchaus verständlich und dienen der persönlichen- und Lebensmittelsicherheit. Dennoch sind sie sehr hoch und oft viel zu weitreichend. Von Hygienedokumentation, Arbeitssicherheit und Lebensmittelrückverfolgung über Personalwesen bis hin zur statistischen Auswertung sind täglich unzählige Berichtspflichten zu erfüllen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben werden beträchtliche Personalressourcen verschlungen, obwohl der Nutzen oft kaum nachvollziehbar ist.